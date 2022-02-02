Кассационный суд оставил в силе 15-летний приговор Александру Шестуну

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну.

"Всесторонне изучив материалы дела, доводы кассационных жалоб и заслушав позиции сторон, судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не нашла оснований для отмены или изменения приговора", - сообщили корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе суда. Там также отметили, что коллегия пришла к выводу, что судами первой и апелляционной инстанций не допущено нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, которые бы повлияли на исход дела и ставили под сомнение вывод о виновности Шестуна. Сам Александр Шестун участвовал в процессе по видеоконференцсвязи.

Как напомнили в Кассационном суде, по приговору Подольского городского суда Александр Шестун признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, а именно 9 млн 919 тысяч рублей с 24 декабря 2012 года по 23 марта 2018 года. Также он признан виновным в мошенничестве и незаконном приобретении права собственности на четыре земельных участка в Серпуховском районе общей площадью 103 тысячи кв. м, общей стоимостью 64 млн 590 тысяч рублей, с февраля 2008 года по 25 апреля 2011 года.

Кроме того, Шестуна признали виновным в легализации преступно нажитого имущества и незаконном участии должностного лица в предпринимательской деятельности. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 49 595 620 рублей. Также его лишили на 8 лет права занимать должности в госорганах и в органах местного самоуправления.