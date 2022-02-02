Кто и как разгребает сугробы в Москве и Минске

Эта зима в столицах России и Беларуси выдалась снежной: за два месяца сугробы намело полутораметровые. И снег продолжает идти. Кто и как убирает улицы Москвы и Минска, выясняли репортеры "СОЮЗа".

Как в Москве

Почти каждый день из-за крупных снегопадов московские власти объявляют, что специалисты комплекса городского хозяйства переводятся на режим повышенной готовности или круглосуточную работу. Переходят на такой режим работы 12,5 тысячи единиц коммунальной техники и 90 тысяч коммунальщиков, среди которых только 50 тысяч - дворники. А еще - кровельщики, операторы техники...

Главная задача, которую выполняют коммунальные службы, - через сутки все дороги и тротуары должны быть очищены от снега.

Вот, например, синоптики обещают, что выпадет до 10 см снега. Объявляется операция "Снег". Через два-три часа после начала снегопада на магистрали выходят, выстроившись в каре, большие оранжевые снегоуборочные машины ГБУ "Автомобильные дороги". Они сгребают снег к крайней полосе дороги. Если снега много и он без реагентов, подключается ротерная техника. Они перекидывают снег с края дороги на газоны.

Одновременно расчищают от снега тротуары и пути, ведущие к остановкам общественного транспорта, станциям метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, соцобъектам. Там, где не достает, привлекают дворников с лопатами. Как рассказал "СОЮЗу" заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в этом году часто применяют именно ротерную перекидку свежевыпавшего снега. "Снег чистый, газоны он не портит. Да и пешеходам не мешает, - говорит Бирюков. - Это же сокращает время уборки и количество применяемой техники для вывоза снега".

После расчистки магистралей переходят к дорогам окружного и районного значения. На второй-третий день расчищают междворовые проезды, более 32 тысяч дворовых территорий, детские и спортивные площадки, пешеходно-тропиночную сеть... Особое внимание уделяют уборке 17,5 тысячи скатных крыш жилых строений. Наледь с кровель убирают более 4,5 тысячи бригад. В некоторых районах завели даже специальные автовышки для очистки льда. Очищенные до асфальта тротуары и улицы посыпают и поливают противогололедными реагентами.

Как заверяют власти, состав полезен против скольжения и безопасен для экологии. Для дорог используют многокомпонентный состав, в который входят формиат натрия и хлориды натрия и калия. Если уличная температура выше +5 градусов, используют жидкий вариант этого коктейля. При морозной погоде применяют тот же реагент в виде гранул. Для обработки тротуаров есть свой рецепт: основным плавильщиком снега и льда здесь является муравьиная кислота, а противоскользящий эффект обеспечивает мраморная крошка.

Собранный снег, в том числе и содержащий реагенты, перевозят на 56 снегоплавильных пунктов. В сутки они способны расплавить до 650 тысяч кубометров снега. Основной плавильщик льда здесь - теплая канализационная вода. При этом весь мусор, что попадает вместе со снегом, не засоряет городские системы отвода воды, а остается на специальных сетчатых ловушках. Но если осадков много, как этой зимой, перед снегоплавом груз доставляют на сухие свалки снега. Такие территории есть в каждом районе, расположены они вдали от жилых домов.

Во время сильной непогоды к коммунальщикам приходит подмога. Так, в районе Лефортово на уборку 191 двора выходят не только 270 дворников, но еще и 120 сотрудников управляющей компании, 25 активистов из управы. Как рассказал "СОЮЗу" первый замглавы управы района Лефортово Адам Гаталов, порой еду дворникам доставляют прямо на ближайшую лавочку. "На обед выделяется 45 минут, - рассказывает Адам. - Чтобы не тратить время на поход в столовую, привозим еду из полевых кухонь: гречку с мясом или, если хотят, плов. Когда стоят сильные морозы, разбиваем специальные места для обогрева: большие теплые палатки. В них можно прийти отдохнуть на 20-30 минут после двух-трех часов работы на улице". Сами дворники на обилие работы не жалуются, за качество, скорость и превышение нормы им положены доплаты. Кроме этого, вся спецодежда, техника и жилье городом предоставляется бесплатно...

Как в Минске

Дорожные службы Беларуси переходят на зимний режим с середины октября.

- Улицы и дороги обрабатываются солью и песко-соляными смесями. В их составе природное сырье. Например, галит марки А - это чистая техническая соль. Во втором варианте в соотношении 1:1 добавляется песок, - рассказал заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.

На год для Минска заготовлено 47 тысяч тонн соли и 51,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси.

В Минске допустимый срок, в течение которого снег может лежать на тротуарах и остановках, - до полутора суток

Ежесуточно на улицах белорусской столицы задействовано около 800 работников коммунальных служб. Они расчищают дороги там, где не может подъехать техника. На остановках для удобства установлены ящики с противогололедными материалами. Обычно работает 500-550 единиц техники, а в дни пиковых нагрузок более 700. К нынешней зиме объединение закупило новые коммунальные машины на базе тракторов МТЗ с современными гидравлическими поворотными отвалами, а также снегопогрузчики "Амкодор".

Максимально допустимый срок, в течение которого снег может лежать на тротуарах и остановочных пунктах, - до полутора суток. ГАИ контролирует, чтобы все работы выполнялись в срок. Определены и площадки для складирования снега. В Минске их девять. На улице Машиностроителей оборудован снегоплавильный пункт. Его производительность - около пяти тысяч кубометров снега в сутки.

Если дом обслуживает ЖЭУ или другие смежные организации, то снег убирают коммунальщики. Когда же придомовая территория передана для обслуживания товариществам собственников, уборку они делают за счет собственных средств.

Борьбой с сосульками и снежными шапками в основном занимаются промышленные альпинисты. При этом, как рассказал заместитель генерального директора по идеологической работе ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Андрей Новик, жилищный фонд осматривается ежедневно, оперативно ограждаются опасные территории. А вот сосульки, образующиеся на козырьках балконов, должны сбивать сами жильцы. Они, правда, могут обратиться в ЖЭУ и заказать эту услугу, но за особую плату.

К СЛОВУ

По прогнозам синоптиков, весь снег погода еще не высыпала, до середины февраля сугробы подрастут еще на 20-30 см. А раз так, то авральная работа и режим повышенной готовности для коммунальных служб города пока сохранятся.