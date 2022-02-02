Главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко назвала специфический симптом "омикрона"

Одним из специфических симптомов "омикрон"- штамма коронавируса оказалась тошнота на фоне других проявлений ОРВИ. Об этом журналистам заявила главврач 52-й московской городской клинической больницы Марьяна Лысенко.

В целом же симптоматика "омикрона" напоминает ОРВИ. "Очень часто бывает насморк и боль в горле, - сказала Марьяна Лысенко. - Классические проявления в осенне-зимний период".

Упомянутые случаи тошноты при симптоматике ОРВИ также встречаются у зараженных "омикроном", однако окончательной статистики пока нет.