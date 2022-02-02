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02.02.2022 11:01
Рубрика: Общество

Медики прокомментировали гибель рожениц в коронавирусном роддоме

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 23(8671)
Белгородские медики прокомментировали гибель десяти женщин и восьми детей в ковидном роддоме.

О гибели рожениц и детей в так называемом коронавирусном роддоме начали трубить в соцсетях мужчины, похоронившие жен и младенцев. Эти истории привлекли внимание правоохранителей и Росздравнадзора. И когда вопросов вокруг страшных рассказов стало возникать все больше, медики решили высказать свою позицию.

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Главной претензией со стороны семей, до сих пор переживающих трагедию, стало невнимание. Именно это слово звучало из уст вдовцов, которые уверены: их женам нужно было оказывать помощь более качественно. Женщины писали им в мессенджерах о том, что не получают нужных препаратов, в ответ на вопросы или слышат грубость, или натыкаются на равнодушие со стороны персонала. Упрекнуть в преувеличении белгородцев невозможно: в родильном отделении под Белгородом всего за несколько месяцев погибли десять женщин. Восьмерых младенцев тоже не спасли. "В каком еще регионе такое произошло?" - задают риторический вопрос неравнодушные белгородцы.

Главный врач районной больницы Олеся Нестеренко напомнила, что отделение для беременных женщин, у которых есть или подозрение на коронавирус, или уже подтвержденный диагноз, было создано полтора года назад. И за это время через руки медиков прошли почти 900 женщин. С начала прошлой осени - когда в регионе разбушевался "дельта"-штамм коронавируса - отделение вошло в режим пиковой нагрузки. Более 350 женщин попали сюда в сложном состоянии. Спасти не удалось десятерых.

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Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отметил, что после каждого летального случая в учреждении прошли проверки. Причем внимательно изучали ситуацию с гибелью женщин и детей не только ведомственные эксперты, следователи, но и сотрудники страховых компаний. Он подчеркнул, что, к сожалению, спасти женщин не представлялось возможным.

- Во всех случаях клинический и патологоанатомический диагнозы совпадают, - подтвердил слова чиновника замглавврача по акушерско-гинекологической помощи Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Алексей Вартынь. - Случаи материнских потерь были признаны непредотвратимыми - из-за тяжести состояния пациенток, причиной которого стала коронавирусная инфекция.

Медики отметили еще и то, что у беременных женщин были хронические заболевания. Сахарный диабет, проблемы с давлением и другие особенности здоровья сделали задачу их лечения невыполнимой. Олеся Нестеренко также добавила, что за врачебной помощью большая часть этих женщин обратилась поздно, занимаясь самолечением народными способами.

Прямая речь

Наталия Гавришова, заместитель главврача по педиатрической помощи Белгородской областной больницы:

- В системе "мать - плод" все между собой очень тесно связано. Если у мамы есть проблемы со здоровьем, ребенок зачастую рождается со своими осложнениями. Большая часть умерших детей были недоношенными, выхаживать их всегда очень непросто. Когда речь идет о тяжелой вирусной инфекции, от которой страдают все системы: легочная, нервная, сосудистая, - к сожалению, это приводит к летальным случаям.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород Пандемия коронавируса COVID-19

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