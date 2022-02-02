Москвичи стали чаще покупать машино-места у города

Новости

В Минске пояснили ситуацию с избирательными участками за рубежом 19:13
Антонов рассказал, на каких условиях президент России продолжит диалог с США 19:06
Пентагон: Направленные в Европу силы не предназначены для боевых действий 18:48
Новак: Россия в марте восстановит добычу нефти на 90% от уровня до пандемии 18:45
"Спартак" сыграл вничью с "Ригой" на сборе в ОАЭ 18:44
Минск запретил транзит литовских товаров по своей территории 18:26
Мишустин учредил премию правительства в области культуры 18:13
Попова: "Омикрон" вызывает пневмонию в 6,5% случаев 17:51
Сборная России по футболу сыграет стыковые матчи на стадионе "Динамо" 17:37
В Минздраве назвали недостаточными темпы вакцинации от COVID 17:22
Сериал "И просто так" стал самым популярным в "Амедиатеке" 17:22
Попова: Заболеваемость COVID-19 быстрее всего растет среди подростков 17:18
CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе 17:17
В WhatsApp появится важная функция 17:11
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю выросло в два раза 17:07
Попова: Заболеваемость ковидом в России выросла вдвое 17:04
RT DE обжалует в суде решение немецкого регулятора о запрете на вещание 17:00
Ушаков не сравнивал ответы США и НАТО на предложения России с публикацией El Pais 16:55
Путин обсудил с Совбезом защиту персональных данных 16:48
Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве за прошлую неделю выросла на 70% 16:44
Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление по международным отношениям 16:40
Кабмин выделит еще более 400 млн рублей на изучение штаммов COVID-19 16:39
Мишустин: "Омикрон" выявлен практически во всех регионах 16:39
Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года 16:38
Журналист El Pais, опубликовавший ответы США на российские предложения, находится на Украине 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 17:41
Рубрика: Экономика

Москвичи стали чаще покупать машино-места у города

Текст: Александр Мелешенко
В Москве резко вырос спрос на машино-места, которые продает город - в прошлом году их было реализовано более 10 тысяч против 2,7 тысячи в 2020-м. Помимо надежного продавца, который не обманет, горожан привлекает богатый выбор и низкие цены. Стать обладателем собственной парковки можно имея в кармане лишь несколько сотен тысяч рублей. Корреспондент "РГ" узнал подробности.

О старте продаж очередной партии гаражей столичные власти порой сообщают по несколько раз на неделе. Сегодня, например, стало известно, что город выставит на открытый электронный аукцион сразу 42 лота: 20 обычных и 21 семейное машино-место - это когда можно оставлять сразу две машины. Семейные парковки расположены друг за другом, но выезд у них единственный, поэтому при стоянке двух машин одна всегда оказывается запертой. Для семей это удобно - цена таких мест ниже, а проблем с использованием нет.

Фото: iStock
Вредно ли в морозы держать машину в теплом гараже

"Машино-места расположены в жилом комплексе на Рублевском шоссе, дом 101. Площадь лотов варьируется от 13,3 до 50,2 квадратных метра, а стартовые цены - от 1,8 до 3,4 миллиона рублей", - рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Довольно высокие цены объясняются несколькими факторами. Во-первых, паркинг подземный и находится в новом жилом комплексе - если вы здесь живете, то добираться от квартиры до машины можно прямо на лифте. Во-вторых, комплекс, а вместе с ним и паркинг расположен в привлекательном месте - рядом станция метро "Молодежная", развитая городская инфраструктура, парк "Крылатские холмы" с горнолыжными подъемниками и многое другое.

При этом надо учитывать, что цены на торгах указываются стартовые, то есть в процессе аукциона они могут вырасти. Но нередко парковки уходят и по начальной стоимости, так можно хорошо сэкономить по сравнению с рыночными предложениями. В том же паркинге на Рублевском шоссе частные владельцы предлагают места куда дороже города - за двойное семейное, например, просят почти 4 миллиона.

Впрочем, если миллионов на парковку у вас нет, а ставить машину во дворе все равно не получается, то стоит присмотреться к местам в многоуровневых наземных паркингах - москвичи их нередко называют народными гаражами. Цены на них начинаются обычно от 300 тысяч рублей. Например, в паркинге на Каширском шоссе, 94 город предлагает купить место площадью 14,2 "квадрата" на третьем этаже. Торги начнутся с суммы 289,2 тысячи рублей. Вокруг гаража плотная жилая застройка, так что претендентов наверняка будет немало. В таких районах возможность иметь гарантированное парковочное место обычно приобретает особое значение - люди готовы оставлять машину в километре от дома, лишь бы не нарезать круги по кварталам в поисках свободного пятачка.

Интересно, что 9,2 тысячи городских машино-мест в прошлом году нашли своих владельцев в результате торгов, а еще тысячу продали по преимущественному праву - за 60 процентов от рыночной стоимости. На таких условиях купить парковку можно, если она расположена в доме, в котором вы владеете квартирой или живете по договору социального найма.

Кстати

Посмотреть машино-места, которые продает столица, можно на едином инвестиционном портале investmoscow.ru в разделе "Имущество от города". Часть лотов доступна для просмотра онлайн в 3D-формате. Так же есть информация о том, что нужно сделать, чтобы принять участие в торгах.

В регионах Экономика Недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и Джонсон переговорят по телефону 2 февраля
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю выросло в два раза
CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе
Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим
Президент Хорватии: Великобритания безответственно обманывает и подстрекает Украину
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году