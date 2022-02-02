Москвичи стали чаще покупать машино-места у города

В Москве резко вырос спрос на машино-места, которые продает город - в прошлом году их было реализовано более 10 тысяч против 2,7 тысячи в 2020-м. Помимо надежного продавца, который не обманет, горожан привлекает богатый выбор и низкие цены. Стать обладателем собственной парковки можно имея в кармане лишь несколько сотен тысяч рублей. Корреспондент "РГ" узнал подробности.

О старте продаж очередной партии гаражей столичные власти порой сообщают по несколько раз на неделе. Сегодня, например, стало известно, что город выставит на открытый электронный аукцион сразу 42 лота: 20 обычных и 21 семейное машино-место - это когда можно оставлять сразу две машины. Семейные парковки расположены друг за другом, но выезд у них единственный, поэтому при стоянке двух машин одна всегда оказывается запертой. Для семей это удобно - цена таких мест ниже, а проблем с использованием нет.

"Машино-места расположены в жилом комплексе на Рублевском шоссе, дом 101. Площадь лотов варьируется от 13,3 до 50,2 квадратных метра, а стартовые цены - от 1,8 до 3,4 миллиона рублей", - рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Довольно высокие цены объясняются несколькими факторами. Во-первых, паркинг подземный и находится в новом жилом комплексе - если вы здесь живете, то добираться от квартиры до машины можно прямо на лифте. Во-вторых, комплекс, а вместе с ним и паркинг расположен в привлекательном месте - рядом станция метро "Молодежная", развитая городская инфраструктура, парк "Крылатские холмы" с горнолыжными подъемниками и многое другое.

При этом надо учитывать, что цены на торгах указываются стартовые, то есть в процессе аукциона они могут вырасти. Но нередко парковки уходят и по начальной стоимости, так можно хорошо сэкономить по сравнению с рыночными предложениями. В том же паркинге на Рублевском шоссе частные владельцы предлагают места куда дороже города - за двойное семейное, например, просят почти 4 миллиона.

Впрочем, если миллионов на парковку у вас нет, а ставить машину во дворе все равно не получается, то стоит присмотреться к местам в многоуровневых наземных паркингах - москвичи их нередко называют народными гаражами. Цены на них начинаются обычно от 300 тысяч рублей. Например, в паркинге на Каширском шоссе, 94 город предлагает купить место площадью 14,2 "квадрата" на третьем этаже. Торги начнутся с суммы 289,2 тысячи рублей. Вокруг гаража плотная жилая застройка, так что претендентов наверняка будет немало. В таких районах возможность иметь гарантированное парковочное место обычно приобретает особое значение - люди готовы оставлять машину в километре от дома, лишь бы не нарезать круги по кварталам в поисках свободного пятачка.

Интересно, что 9,2 тысячи городских машино-мест в прошлом году нашли своих владельцев в результате торгов, а еще тысячу продали по преимущественному праву - за 60 процентов от рыночной стоимости. На таких условиях купить парковку можно, если она расположена в доме, в котором вы владеете квартирой или живете по договору социального найма.

Кстати

Посмотреть машино-места, которые продает столица, можно на едином инвестиционном портале investmoscow.ru в разделе "Имущество от города". Часть лотов доступна для просмотра онлайн в 3D-формате. Так же есть информация о том, что нужно сделать, чтобы принять участие в торгах.