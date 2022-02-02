На Нововоронежской АЭС назвали имена лучших инженеров

На Нововоронежской АЭС подвели итоги ежегодного конкурса "Инженер года", посвященного памяти заместителя главного инженера Игоря Витковского.

Цель конкурса - повышение престижа высококвалифицированного труда в атомной энергетике.

"Проведение конкурса помогает распространять положительный опыт победителей конкурса, повышать производительность труда и культуру безопасности на предприятии", - отметила начальник отдела развития персонала Нововоронежской АЭС Любовь Бризицкая.

Участие в состязании мог принять любой желающий из числа инженерно-технических работников НВ АЭС. В этом году было подано 11 заявок.

Члены жюри учитывали такие показатели, как наличие поданных и реализованных предложений по улучшению производственной деятельности (ППУ), участие в ПСР-проектах по улучшению производственных процессов предприятия, личный вклад в соблюдение принципов культуры безопасности, наставничество и др.

Победителей определила специальная комиссия под председательством главного инженера Сергея Витковского. Ими стали:

- в номинации "Безопасность" - ведущий инженер электрического цеха Александр Зимин;

- в номинации "Эксплуатация" - заместитель начальника химического цеха Сергей Насонов;

- в номинации "Ремонт" - ведущий инженер по ремонту цеха централизованного ремонта Виталий Духанин;

- в номинации "Инженерная поддержка" - начальник участка цеха тепловой автоматики и измерений Константин Овдак.

Руководство Нововоронежской АЭС отметило, что каждый участник внес весомый вклад в обеспечение надежной, безаварийной и безопасной работы атомной станции.

"Не прикладывал каких-то сверхусилий для победы, просто выполнял свою работу. Я развиваюсь по многим направлениям, поэтому останавливаться на достигнутом не собираюсь. Хорошо понимая критерии, которым необходимо соответствовать, собираюсь продолжить участие в престижном конкурсе, и в 2022 году жду достойных конкурентов", - сказал Константин Овдак.

Лауреатам конкурса в торжественной обстановке вручили почетные грамоты. Также для них предусмотрено денежное вознаграждение в размере месячного оклада.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.