На похитителя девушки в Курске завели дело

Против 42-летнего жителя Курска возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с оружием и угрозой применения насилия), сообщили в СК.

По версии следствия, ночью 4 декабря подозреваемый с двумя другими мужчинами проник в дом жительницы Курска, чтобы добиться выплаты той крупного долга, более миллиона рублей. Женщины дома не оказалась, зато была ее 19-летняя дочь. Ее заставили позвонить матери, а когда та объяснила, что требуемой суммы у нее сейчас нет, визитеры заявили, что до передачи денег забирают дочь. Под угрозой ножа девушку против ее воли усадили в машину и в течение дня перевозили по разным адресам.

- Почти сутки под угрозой нанесения девушке увечий подозреваемый требовал не сообщать о произошедшем в полицию. После обращения матери потерпевшая была освобождена полицейскими, а ее похитители - задержаны, - рассказали в УМВД по Курской области.

Организатор похищения - он же неудачливый кредитор - по решению суда заключен под стражу. По его помощникам вопрос решается.