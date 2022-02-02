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02.02.2022 09:22
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Какие электронные услуги были наиболее популярны у москвичей в 2021 году?

Текст: Любовь Проценко
Электронными услугами и сервисами на портале mos.ru в 2021 году воспользовались более 472 миллионов раз. Всего горожанам доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина. С их помощью горожане могут решить практически любой вопрос: оплатить жилищно-коммунальные услуги, записать ребенка в творческий кружок или спортивную секцию, подать заявку на субсидию для бизнеса и многое другое.

"В 2021 году цифровой экосистеме Москвы исполнилось 10 лет. Городские онлайн-услуги и сервисы постоянно развиваются и становятся все более востребованными. В прошлом году возможностями портала mos.ru воспользовались свыше 472 миллионов раз. Это на 65 миллионов больше, чем в 2020-м", - рассказала Сергунина.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Москва первой в России начала предоставлять государственные услуги онлайн. В декабре прошлого года цифровая экосистема города стала лауреатом премии Рунета в номинации "Государство и общество". На данном этапе она включает более 10 онлайн-ресурсов, решающих разные задачи.

Осенью 2021 года разработали сервис "Вывоз ненужных вещей". С его помощью жители могут избавиться от крупногабаритной техники, тяжелых металлических предметов и даже старых автомобилей. Сервис уже популярен: за первый месяц работы через портал mos.ru москвичи подали более 1,7 тысяч заявок.

Также с прошлого года на mos.ru можно записаться к нотариусу, забронировать книги в городских библиотеках и оформить единый читательский билет, подать сведения о поверке счетчиков.

Еще продолжает развиваться суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Москвичи, которые переезжают в новые квартиры, теперь могут онлайн и бесплатно вызвать грузчиков, записаться на осмотр предложенной квартиры, заключение договора и на прием к нотариусу, а также подать заявление об устранении строительных дефектов и загрузить документы.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Чаще всего в 2021 году москвичи пользовались сервисами "Электронный дневник школьника" (более 157,1 миллиона обращений), "Прием показаний приборов учета воды и тепла" (более 64,3 миллиона обращений), "Просмотр информации о посещении и питании в школе, детском саду, колледже" (более 41 миллиона обращений), "Получение информации из электронной медицинской карты" (более 38,2 миллиона обращений), "Запись к врачу" (в том числе перенос и отмена записи, запись на вакцинацию и диагностику COVID-19, более 59,3 миллиона обращений), "Получение и оплата единого платежного документа" (более 13,5 миллиона обращений).

"Одними из самых востребованных онлайн-услуг у горожан являются услуги в социальной сфере. Чаще всего в 2021 году москвичи просматривали школьные оценки, посещаемость и домашние задания ребенка, пользовались электронной медицинской картой, записывались к врачу. Мы уделяем особое внимание развитию функционала в этих областях. В условиях современного мегаполиса очень удобно, что эти сервисы, касающиеся самых важных сторон нашей жизни, всегда под рукой и сэкономленное с их помощью время можно тратить на общение с близкими", - рассказала председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

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