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Текст:   Александр Мелешенко 
14:33 02.02.2022

Почему москвичи начали продавать квартиры ради переезда в новостройки

Жители Москвы и Санкт-Петербурга в прошлом году стали вдвое чаще продавать квартиры в готовых домах, чтобы переехать в новостройки. Также увеличилось число покупателей, использующих систему trade-in у застройщиков, когда можно при выборе жилья в строящемся доме сразу же продать имеющуюся недвижимость. К таким выводам пришли аналитики компании GloraX.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

По их подсчетам, жилье на вторичном рынке в прошлом году подорожало почти на четверть, что сократило разницу в цене между готовыми и строящимися квартирами. "Владельцы жилья на вторичном рынке получили возможность приобрести строящуюся недвижимость с минимальными дополнительными вложениями. А система trade-in позволила проводить сделки по обмену квартир в кротчайшие сроки с фиксацией наилучших условий у застройщика", - отмечают в компании.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Банки заметно поднимают ставки по ипотеке

Риелторы добавляют, что свою роль сыграли и привлекательные условия ипотеки, в том числе возможность взять кредит с господдержкой. То есть люди решают продать, к примеру, двухкомнатную квартиру в хрущевке, чтобы купить "трешку" в новостройке, а разницу в цене покрывают за счет кредита под 5-7% годовых. В итоге улучшить жилищные условия получается на довольно комфортных условиях - с посильным ежемесячным платежом и небольшой переплатой по процентам.

Нередко переезд происходит даже в границах одного жилого комплекса - молодая пара покупает там "однушку" в первой очереди, а через пять лет рождается ребенок и встает вопрос расширения жилой площади. Тогда однокомнатная квартира продается, а "двушка" или "трешка" покупается здесь же по программе семейной ипотеки, где ставку субсидирует государство. Бывает, что застройщик занимается не только продажей строящейся квартиры, но и покупкой новой - это называется trade-in. Раньше это понятие было больше характерно для автомобильного рынка - автодилеру можно было отдать старый автомобиль, чтобы получить хорошую скидку на новый. В случае с недвижимостью это работает примерно также.

"Некоторые клиенты считают, что самостоятельно смогут продать свою квартиру дороже предложенной цены по trade-in. Разумное зерно здесь есть: за время продажи может найтись покупатель, который готов заплатить выше рынка, или за время экспозиции объекта произойдет резкий рост цен на недвижимость, - объясняет вице-президент коммерческого блока компании Руслан Сырцов. - Однако в этом случае не учитывается фактор времени, за которое желаемое новое жилье также вырастет в цене, а интересных планировок в новостройке останется гораздо меньше".

Интересно, что объявлений о продаже готового жилья в Москве становится все больше - ставки по ипотеке начали расти, а потому продавцы боятся, что цены скоро будут снижаться. "Кроме того, в настоящее время многие владельцы решили реализовать инвестиционные квартиры", - считает руководитель аналитического центра агентства "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов. Другими словами, квартиры, которые покупались на этапе строительства для дальнейшей перепродажи, сейчас выставляются на продажу как готовое жилье. Спрос на такую недвижимость при этом снижается - растущие ипотечные ставки действительно отпугивают покупателей.

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