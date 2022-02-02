Почему поломки воронежской канализации опережают ремонт

Резкий запах нечистот, регулярные потопы и невысыхающие фекальные озера в подвалах стали привычным фоном жизни для многих воронежцев. В течение года только Народный фронт принял свыше 60 обращений на эту тему. А люди пишут и в жилинспекцию, и чиновникам, и в СМИ... Почему канализация выходит из строя и как с этим борются - в материале "РГ".

Симптоматическое лечение

Типичная ситуация сложилась на улице Ворошилова. Десятиэтажное здание и его инженерные сети до 2017 года были ведомственными. Обслуживала их структура Минобороны. Когда же военные решили расстаться с непрофильными активами, то дом передали в управление частной компании, а трубы водоотведения, по сути, бросили. С тех пор магистраль не обслуживалась, и из-за засоров потопы стали происходить каждый квартал, сообщили в совете дома N 49.

Сотрудники управляющей организации применили "симптоматическое лечение": заглушки с труб в подвалах сняли, чтобы сточные воды в случае чего вытекали на земляной пол, а не переполняли раковины и унитазы жильцов. Нечистоты впитываются в грунт, что грозит нарушить прочность фундамента. Зловоние чувствуется и на лестничных клетках, и даже на верхнем техническом этаже.

Чтобы решить проблему, нужно прочищать уличные сети канализации. Но хозяина у них формально нет.

- Трубы заилены и заросли корнями деревьев. Обычная прочистка засоров не помогает: дворовая канализация снова останавливается буквально через день. Мы неоднократно сообщали о проблеме в управу района. Даже пытались прочистить сети своими силами, так как поставщик ресурса долго не приезжал по нашей заявке. Но дворовая канализация снова забита, подвал затоплен, - пояснили в "УК Ленинского района".

Мэрия начала оформлять трубопровод в собственность города, чтобы затем передать его профильному предприятию - ООО "Росводоканал-Воронеж". Но это сложная процедура, которая продлится как минимум год. В региональном отделении Народного фронта полагают, что "ничей" отрезок канализации все же нужно пробить с привлечением спецтехники РВК, несмотря на дороговизну. Ведь рано или поздно компания все равно получит эту трубу для обслуживания.

Осушение озер

Прочистки канализационных магистралей и колодцев ждут и в других районах города. На левом берегу от разлива нечистот в подвалах страдают жители многоквартирного дома N 39 на улице Туполева.

- Если раньше подтапливало раз в месяц, то в последние полгода аварии участились. Например, в ноябре 2021-го "тонули" трижды. Из-за влажности разрушается межэтажное перекрытие, трескаются стены. Мы уверены, что дело не в общедомовых коммуникациях - их в 2018 году заменили в рамках капремонта. Претензий к качеству не было. Да и специалисты считают, что источник проблемы надо искать дальше, - рассказала старшая по дому Людмила Франчук.

На правом берегу аналогичные неудобства испытывают в доме на Карпинского, 13. Осушения озер в подвале, по словам его жильцов, приходится ждать по две-три недели. Здесь коммунальщики также открывают ревизии (заглушки) в подвалах.

- Стоки не могут уйти в магистральные сети, поскольку те заилены, а колодцы в местах врезок повреждены корнями. Разобраться с этим может только поставщик ресурса, который должен периодически проверять трубы на проходимость. Там, где засоры происходят неоднократно, - проводить прочистку труб и колодцев гидродинамическим или механическим способом. УК утверждают, что месяцами пытаются достучаться до ресурсоснабжающей организации, чтобы она выполняла подобные работы на регулярной основе, но результата нет. Даже для ликвидации обычных засоров на магистралях приходится обращаться за помощью к властям, - подчеркнул член воронежского отделения ОНФ Алексей Бурданцев.

"Фронтовики" обратились в региональный департамент ЖКХ и энергетики и городское управление ЖКХ с просьбой подключиться к решению проблемы. Также инициированы проверки с привлечением ресурсоснабжающей организации ("РВК-Воронеж") и управляющих компаний.

Стоки не могут уйти в магистральные сети, поскольку те заилены, а колодцы в местах врезок повреждены корнями деревьев

В водоканале отметили, что прочистка сетей канализации в столице Черноземья ведется постоянно, причем масштабы этой работы все время растут. С начала января бригады участка транспортировки канализационных стоков промыли более семи километров труб и устранили свыше 700 засоров, сообщили в пресс-службе "РВК-Воронеж". Пробки на магистральных сетях создает бытовой мусор, который воронежцы выбрасывают в унитаз. Среди привычных находок - одноразовый текстиль, строительный мусор (песок, цемент, куски стекла, штукатурки и плитки), полиэтиленовые пакеты. Летом - арбузные корки, весной - остатки домашних солений. Вываливают в унитаз и объедки - не думая о том, что жиры и масла становятся причиной засоров.

Канализационные колодцы, видимо, тоже воспринимаются как мусорные контейнеры. Иначе чем объяснить тот факт, что недавно из труб водоотведения извлекли телевизионную антенну, школьный портфель, сумку с детским конструктором и... советский телефон-автомат?

Ошибка застройщика?

Сбои в работе канализации в Воронеже стали проявляться и в районах новой застройки. Списать проблему на аварийные сети и корни деревьев в трубах там никак нельзя. Горячей точкой стала, в частности, канализационная насосная станция на улице Шишкова. Из-за сбоев в работе оборудования стоки нередко выливаются на дорогу. В зону подтоплений попадают жилые комплексы "Московский квартал", "Олимпийский", "Русский авангард", "Ботанический сад" и "Россия. Пять столиц". Проблема обсуждается не первый год. Мэрия приняла решение дооснастить станцию современным оборудованием, серьезно увеличив ее мощность и поставив резервные насосы.

По словам начальника городского управления ЖКХ Дмитрия Соломахи, местная компания "Водстройсервис" подготовила проект реконструкции КНС, он прошел госэкспертизу. На работы нужно около девяти месяцев, но чиновники надеются, что найдут добросовестного подрядчика, который управится быстрее.

- В феврале мы ожидаем получить лимиты финансирования, сразу же выйдем на торги. В течение трех месяцев будем выполнять строительно-монтажные работы и вводить объект в эксплуатацию. Таким образом, в середине весны начнем и к концу августа все завершим, - объяснил Соломаха.

Воронежский девелопер Евгений Хамин, чья группа компаний возвела и обслуживает часть домов в районе улицы Шишкова и Московского проспекта, заявил, что таким образом за бюджетные деньги будет исправлена ошибка застройщика - "Домостроительного комбината". По мнению предпринимателя, организация неверно рассчитала мощность КНС, а теперь все тяготы эксплуатации объекта легли на плечи города.

- С одной стороны, их КНС работает не на рабочей, а на максимальной мощности - поэтому не справляется с объемами стоков на пике нагрузки. С другой - оборудование станции выходит из строя и не получает замены и обновления. На сегодняшний день дробилки КНС не работают, автоматика практически не работает, насосы постоянно ломаются, - констатировал Хамин. - Пять лет мы устраняем последствия за личные средства. Для квартала "Троицкий" наша ГК построила свою КНС и систему канализации.

Прямая речь

Виталий Максимов, начальник участка транспортировки канализационных стоков "РВК-Воронеж":

- Основными причинами засоров по-прежнему являются предметы, сброшенные несознательными горожанами в канализацию, а не в мусорное ведро. Это ватные палочки, влажные салфетки, одноразовые синтетические полотенца, средства личной гигиены, а также наполнитель для кошачьих туалетов. На упаковках пишут, что последний можно смывать в унитаз, но это лишь маркетинговый ход. Гранулы наполнителя не растворяются, а, наоборот, комкуются и создают препятствие для прохождения стоков.

Контакт

Сообщить в Воронежский водоканал о засоре на канализации или об открытом колодце можно по телефонам: (473) 206-77-06 и 206-77-07.