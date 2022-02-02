Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве за прошлую неделю выросла на 70%

За прошлую неделю количество заболеваний коронавирусом в Москве увеличилось почти на 70 процентов, на 40 процентов - госпитализации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"По госпитализациям мы вышли на цифру где-то 1600 человек в сутки, и сегодня занято около 10 тысяч коек стационарных", - сказал он на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией.

Город увеличил резерв ковидных коек еще на пять тысяч, которые будут задействованы в случае дальнейшего подъема заболеваемости.