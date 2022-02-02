В Белгороде создали защиту для мозга при травмах головы

Фармакологи Белгородского госуниверситета синтезировали новое вещество, способствующее восстановлению клеток мозга и смягчению последствий черепно-мозговых травм.

Показатель распространенности подобных травм достигает 783 на 100 тысяч человек, смертность - до 66 на тот же объем, рассказали в вузе. Этот вид травматизма является одной из основных причин инвалидности. При этом вторичные повреждения головного мозга составляют до двух третей от общей зоны.

- Основными факторами, негативно влияющие на нервную ткань после травм, являются токсичность - следствие высокого содержания "возбуждающих" аминокислот, - воспаление, окисление липидов и запуск механизмов апоптоза, "программируемой" гибели клеток, - рассказал РИА Новости глава НИИ фармакологии живых систем БелГУ профессор Михаил Покровский.

Для смягчения посттравматического эффекта белгородцы применили синтезированное ими производное этилтиадиазола. Это вещество обладает антиоксидантными и антигипоксическими свойствами, блокирует образование свободных радикалов кислорода и окисление липидов в клеточных мембранах при острых нарушениях регионального и общего кровообращения.

- Эксперименты на лабораторных крысах показали, что ориентировочно-исследовательская активность, двигательная моторика и ряд других характеристик после использования препарата в два-три раза выше, чем у контрольной группы, - подчеркнул Покровский.