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02.02.2022 06:53
Рубрика: Экономика

В Москве реконструируют около 150 км водопроводных и канализационных сетей

Текст: Ирина Огилько

В 2022 году продолжится масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций. Эти работы позволяют повысить безопасность и надежность эксплуатации сетей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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Заместитель мэра подчеркнул, что Москва - лидер среди других российских городов по обновлению инженерных систем. С 2011 года в столице реконструировали почти 1200 километров водопроводных и более 540 километров канализационных сетей.

"В городе ежегодно идет обновление и снижение износа всех сетей на 2,4% - рассказал Петр Бирюков. - На сегодняшний день столичная инженерная инфраструктура имеет высокий запас надежности, о чем свидетельствует многолетнее отсутствие на сетях инцидентов, приводящих к длительному отключению потребителей".

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что работы по реконструкции сетей проводятся во всех округах столицы, причем, более 90% выполняются с использованием бестраншейных методов. Применение современных технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов.

Напомним, что в прошлом году проведена реконструкция 85 километров водопроводных и канализационных сетей.

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