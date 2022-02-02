В Москве совершено разбойное нападение на 89-летнего пенсионера

Нападение на 89-летнего пенсионера произошло в столичном районе Измайлово.

Заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в квартиру, расположенную на 5-й Парковой улице, зашли неизвестные мужчины и похитили оттуда деньги. Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции данный факт подтвердили. Кстати, полицию вызвала соседка.

Полицейские задержали налетчиков на территории Московской области. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте 27, 36 и 37 лет.

Выяснилось, что один из нападавших получил ключи от квартиры пенсионера от своей знакомой, которая ранее работала у него помощницей. Вечером злоумышленники открыли входную дверь ключом и вошли внутрь. Увидев пожилого мужчину в прихожей, они распылили ему в лицо содержимое баллончика. Они забрали 160 тысяч рублей и скрылись.

Подозреваемые взяты под стражу. Похищенные деньги изъяты и будут возвращены владельцу.