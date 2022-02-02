В Подольске вор напал на охранника магазина

Злоумышленник, находясь в помещении сетевого магазина в Подольске на улице Советской, сложил в рюкзак упаковки с кофе и, не оплатив товар, попытался пронести его мимо касс. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, сотрудники охраны заметили кражу и предприняли попытку остановить мужчину. Достав из сумки пистолет, он стал угрожать охраннику, после чего, оказав сопротивление, скрылся, бросив похищенные продукты.

Разбойника задержали сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Подольск. В ходе патрулирования участка местности сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили иномарку, припаркованную возле одного из домов в деревне Северово, которая вызвала подозрение. Пассажир, находившийся в машине, по приметам оказался схож с разыскиваемым мужчиной, он попытался скрыться, однако был задержан полицейскими. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина. При личном досмотре у него обнаружен пневматический пистолет. Задержанный взят под стражу.