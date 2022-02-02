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02.02.2022 10:40
Рубрика: Общество

В Москве стартовала акция по комплексной вакцинации домашних животных

Текст: Ирина Михайлова
Российская газета - Неделя № 23(8671)
Во всех 26 государственных ветклиниках Москвы стартовала акция по комплексной вакцинации домашних животных.

Кошек и собак можно привить комплексной вакциной за 900 рублей с учетом скидки 30 процентов. Акция продлится до конца февраля, заявили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

Фото: Nataliya_dv / istockphoto
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"Вакцинировать животное необходимо, даже если оно постоянно содержится в домашних условиях, поскольку заражение может произойти при контакте с уличной одеждой и обувью владельца", - рассказал ветеринар станции по борьбе с болезнями животных ВАО Ярослав Никифоров.

Записаться к ветеринару можно онлайн на портале mos.ru или по телефону: +7 (495) 612-04-25.

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