В Москве стартовала акция по комплексной вакцинации домашних животных

Во всех 26 государственных ветклиниках Москвы стартовала акция по комплексной вакцинации домашних животных.

Кошек и собак можно привить комплексной вакциной за 900 рублей с учетом скидки 30 процентов. Акция продлится до конца февраля, заявили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

"Вакцинировать животное необходимо, даже если оно постоянно содержится в домашних условиях, поскольку заражение может произойти при контакте с уличной одеждой и обувью владельца", - рассказал ветеринар станции по борьбе с болезнями животных ВАО Ярослав Никифоров.

Записаться к ветеринару можно онлайн на портале mos.ru или по телефону: +7 (495) 612-04-25.