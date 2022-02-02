В Туле на школьницу упала ледяная глыба

Тульские следователи возбудили уголовное дело после падения наледи на 10-летнюю девочку.

Инцидент произошел 1 февраля на улице Полюсной. Ледяная глыба свалилась с крыши пятиэтажного дома на проходившую внизу школьницу. Девочка получила травмы и доставлена в больницу.

- Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщили в управлении СК по региону.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изъяли документы в управляющей компании. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за уборку крыш.