В Воронеже фронтовые письма превратили в аудиоспектакль

Фронтовые письма участников Воронежского сражения превратили в аудиоспектакль, который можно послушать из дома или в музее "Арсенал". Тексты читали известные в городе люди. Проект "Победа. Между строк" приурочили к 79-й годовщине освобождения Воронежа, которая отмечалась 25 января.

В подборку вошло 15 личных документов - военных треугольников, дневников и записок, оставленных в период с июня 1942-го по январь 1943-го. Долгие годы они хранились в фондах музеев, библиотеках и семейных архивах. Среди героев спектакля - танкисты Павел Захарченко и Тихон Колесников, солдат Илья Лаптев, журналист Лазарь Бронтман, артиллерист-зенитчик Сергей Семенов, разведчица Мария Павлова, парторг завода имени Тельмана А.П. Ламаш. Они писали родителям и женам, рассказывали о военном быте и страшных боях с нацистами, призывали не падать духом. Бесхитростные строки звучат под гул самолетов и взрывы бомб, музыку с пластинок и ликующие возгласы "Победа!".

Чтецы - в основном непрофессионалы. Так, свои голоса фронтовикам отдали олимпийский чемпион Дмитрий Саутин, призер чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике Антонина Баранова, бизнесмены Евгений Хамин и Анатолий Шмыгалев, архитектор Константин Кузнецов и вице-губернатор Артем Верховцев.

Аудиоспектакль на основе писем вошел в золотой фонд "Арсенала" - это филиал Областного краеведческого музея, посвященный истории Великой Отечественной. Любой посетитель сможет навести смартфон на табличку с QR-кодом и в наушниках прослушать выбранный фрагмент записи. Также все звуковые дорожки выложены на популярном у самостоятельных путешественников сайте izi.Travel.