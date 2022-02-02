В Воронеже введут транспортные карты и пересадочные тарифы

Воронежцы смогут покупать билеты в салоне автобуса, не отвлекая водителя. А в будущем новая система позволит ввести транспортные карты и пересадочные тарифы.

Установкой и обслуживанием оборудования в 259 автобусах муниципального "Воронежпассажиртранса" займется компания "СберТройка", созданная с участием правительства Москвы. Жителям столицы и ряда других регионов (например, Тульской области) ее билетная система уже знакома. По карте "Тройка" можно оплачивать проезд в разных видах транспорта, экономя при пересадках или выбирая абонемент на определенное количество дней.

В Воронеже до такого разнообразия пока далеко, для начала предстоит оснастить автобусы современным оборудованием для приема платежей. Аппараты начнут монтировать с февраля. Мобильные терминалы будут, как и сегодня, располагаться рядом с водителем. А стационарные - на поручнях возле средней двери в салон. Подрядчику предстоит закупить по 315 терминалов обоих видов, чтобы обеспечить весь муниципальный автотранспорт и подменный фонд на случай выхода аппаратов из строя.

Оплачивать проезд можно будет наличными, банковской картой, смартфоном, браслетами и часами, брелоками и другими "умными" устройствами, а в перспективе - транспортными картами и проездными. Для внесения наличных понадобится нажать кнопку на терминале - программа зарегистрирует проезд пассажира и выведет на печать чек.

- Оплата проезда в автобусах банковской картой на стационарном оборудовании позволит экономить время пассажиров при посадке и не отвлекать внимание водителя, а в дальнейшем - создавать больше оптимальных маршрутов и пересадок, - пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Оплата проезда в автобусах банковской картой на стационарном оборудовании позволит экономить время и не отвлекать водителя

Контракт со "СберТройкой" рассчитан на три года - до 31 января 2025-го. Компания получит за свои услуги чуть более 26 миллионов рублей. В мэрии Воронежа заверили, что уже определили, в каком направлении будет развиваться билетная система. Напомним, в городе начата реформа маршрутной сети, для которой введение пересадочных тарифов просто необходимо.