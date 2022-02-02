Воронежцы опробуют знаменитые машины великого Леонардо

Прообразы самолета и парашюта, водолазный скафандр из просмоленного холста и "шагомер" в виде тележки увидят посетители интерактивной выставки в Музее имени И. Крамского. Изобретения великого Леонардо показаны в виде моделей, зачастую в натуральную величину. Все экспонаты можно трогать, а некоторыми легко воспользоваться. И дети, и взрослые с увлечением заряжают катапульту, строят мост без единого гвоздя и перекачивают воду с помощью рычага и маленьких ведерок.

Великого итальянца многие знают прежде всего по гениальной живописи. "Мона Лиза" и "Дама с горностаем", "Мадонна Литта" и "Тайная вечеря" - шедевры, которые первыми приходят на ум. Однако Леонардо да Винчи был не менее гениальным ученым и инженером. Его интересовало все: физика и анатомия, астрономия и химия, военное дело и медицина. Он оставил шесть тысяч рукописей, чертежей и картин, разработал устройства, которые сегодня используются повсеместно. При жизни автора применялись лишь отдельные его изобретения. Большинство - сильно опередило свое время.

Воссоздать самые интересные механизмы попробовали мастера из московской компании "Маска времени". Ранее она занималась строительством театральных декораций. По рисункам Леонардо собрали три десятка машин и отдельных узлов. На выставке можно увидеть, как работают реечная и червячная передачи, запустить разные механизмы: кулачковый (автоматический молот), который помогал кузнецам обрабатывать детали, или кривошипно-шатунный - он вращает, например, колеса в автомашинах.

Чтобы измерять длину пути, Леонардо придумал что-то вроде тачки с чашей, наполненной камнями. После нескольких оборотов колеса (допустим, каждые три метра) один из камней падал в отверстие. Посчитав провалившиеся булыжники, можно было определить расстояние, которое проехал громоздкий шагомер.

В число экспонатов попали камера-обскура - бабушка фотоаппарата, модель тяжелого танка, механический барабан, огромный арбалет и "водоподъемная станция", приводимая в движение простым вращением ручки.

Воссоздать самые интересные механизмы попробовали мастера из московской компании

- Леонардо грезил идеей полета и думал, что если сделать крылья, как у птицы, то человек сможет подняться в воздух. Мы изготовили механический самолет строго по чертежам да Винчи. Для каждой изогнутой дощечки пришлось создавать свой макет, чтобы обеспечить нужную кривизну, - рассказал куратор выставки Дмитрий Сухаренок. - Модель танка изначально была покрупнее и с деревянной броней, но ее было сложно экспонировать: не во всех городах есть просторные залы. Поэтому мы сделали другой вариант, с металлическим покрытием (в проекте Леонардо это предусмотрено). Оно более прочное, что особенно важно, поскольку на выставку приходят юные исследователи, которые хотят докопаться до истины. Из-за этого некоторые модели приходится ремонтировать. Сейчас как раз чиним популярный экспонат - механический лифт, основанный на системе блоков и червячной передаче. С его помощью шестилетний ребенок у нас поднял папу массой 150 килограммов.

Рядом с механизмами развесили фоторепродукции картин Леонардо. Иногда посетители говорят, что "Джоконда" в оригинале меньше. На самом деле размеры у нее точно такие, как у оригинала в Лувре. Просто смотреть на нее можно не издалека через бронированное стекло, а вплотную.

Выставка "Изобретения Леонардо да Винчи" продлится в Воронеже до 13 марта 2022 года. По субботам и воскресеньям проводятся бесплатные экскурсии в 12.00 и в 16.00. На них нужно записываться заранее по телефону: (473) 255-50-81.

Комментарий

Дмитрий Сухаренок, куратор выставки:

- Мы не охотились за старинным деревом, не вытачивали болтов с квадратной головкой, какие были в ходу в Италии в конце XV века. Идея состояла в том, чтобы все экспонаты были доступными и работающими. Подобные проекты реализованы и на родине Леонардо, и в России - например, в Санкт-Петербурге. Интерактивные модели машин и механизмов можно встретить в столичном Музее космонавтики, в Политехническом... Но это стационарные выставки, а передвижная все-таки дает больший охват в регионах. В России есть и свои изобретатели-самородки, о которых стоило бы рассказать в интерактивном формате, взять того же Кулибина. Но это уже проект, которым надо заниматься на государственном уровне.