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02.02.2022 11:04
Рубрика: Общество

Воронежской девочке с муковисцидозом требуется дорогостоящее лекарство

Текст: Ирина Манаева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 23(8671)
В Воронежской области объявили сбор средств на помощь 15-летней Ане Барановой из Нижнедевицкого района, которая борется с тяжелым заболеванием. Семья девушки не может приобрести необходимые ей импортные лекарства и расходные материалы за свой счет, а государство, к сожалению, предоставляет только дженерик, который дает осложнения.

Диагноз "муковисцидоз" Ане поставили в младенчестве. Ее организм не справляется с самыми простыми, незаметными для здорового человека микробами, поэтому в легких скапливается вязкая мокрота, которую нужно отводить: делать ингаляции и гимнастику, прокашливаться и постоянно пить антибиотики.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Кроме того, Аня очень плохо усваивает белок. Сейчас она весит 27 килограммов - и то благодаря тому, что получает специальное питание через гастростому. Трубка для ввода смеси вставляется напрямую в желудок через отверстие в животе.

Три-четыре раза в год девушке приходится ложиться в московскую больницу для обследования и дополнительного лечения.

Несмотря на все эти сложности, состояние Ани до недавних пор было приемлемым. Она принимала антибиотик "Тобрамицин", который успешно убивал засевшую в легких синегнойную инфекцию.

Несколько лет назад из-за изменений в законодательстве девушке стали закупать другой препарат, "Гоби", - более дешевый, но аналогичный по составу. Оказалось, однако, что ингаляции с ним дают совсем не тот эффект. Аня стала сильно кашлять и задыхаться. Для улучшения состояния девушки, ей назначили лечение "Колистином".

Чтобы приобрести 24 упаковки (их должно хватить на год), нужен почти миллион рублей. Также требуются ингалятор, трубки для гастростомы и насос, который подает в нее специальное питание.

Справка "РГ"

Помочь Барановым можно через Воронежский благотворительный фонд "ДоброСвет". Реквизиты есть на сайте фонда (равно как и отчеты обо всех поступлениях и расходах).

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