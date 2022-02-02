Воронежской девочке с муковисцидозом требуется дорогостоящее лекарство

В Воронежской области объявили сбор средств на помощь 15-летней Ане Барановой из Нижнедевицкого района, которая борется с тяжелым заболеванием. Семья девушки не может приобрести необходимые ей импортные лекарства и расходные материалы за свой счет, а государство, к сожалению, предоставляет только дженерик, который дает осложнения.

Диагноз "муковисцидоз" Ане поставили в младенчестве. Ее организм не справляется с самыми простыми, незаметными для здорового человека микробами, поэтому в легких скапливается вязкая мокрота, которую нужно отводить: делать ингаляции и гимнастику, прокашливаться и постоянно пить антибиотики.

Кроме того, Аня очень плохо усваивает белок. Сейчас она весит 27 килограммов - и то благодаря тому, что получает специальное питание через гастростому. Трубка для ввода смеси вставляется напрямую в желудок через отверстие в животе.

Три-четыре раза в год девушке приходится ложиться в московскую больницу для обследования и дополнительного лечения.

Несмотря на все эти сложности, состояние Ани до недавних пор было приемлемым. Она принимала антибиотик "Тобрамицин", который успешно убивал засевшую в легких синегнойную инфекцию.

Несколько лет назад из-за изменений в законодательстве девушке стали закупать другой препарат, "Гоби", - более дешевый, но аналогичный по составу. Оказалось, однако, что ингаляции с ним дают совсем не тот эффект. Аня стала сильно кашлять и задыхаться. Для улучшения состояния девушки, ей назначили лечение "Колистином".

Чтобы приобрести 24 упаковки (их должно хватить на год), нужен почти миллион рублей. Также требуются ингалятор, трубки для гастростомы и насос, который подает в нее специальное питание.

Справка "РГ"

Помочь Барановым можно через Воронежский благотворительный фонд "ДоброСвет". Реквизиты есть на сайте фонда (равно как и отчеты обо всех поступлениях и расходах).