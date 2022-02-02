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02.02.2022 16:00
Рубрика: Происшествия

Абрамченко поручила расследовать ЧП с рыболовным судном в Приморском крае

Текст: Василий Кошкин

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести расследование обстоятельств ЧП в Приморском крае, где 2 февраля затонуло рыболовное судно. Она также обратила внимание губернатора, Роструда и компании-судовладельца на необходимость оказать помощь семье погибшего члена экипажа.

"Росприроднадзору необходимо обеспечить проведение оценки экологических последствий аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадание топлива в воду при подъеме затонувшего судна. В данный момент в превентивных целях на месте затопления судна установлены боновые заграждения", - говорится в сообщении пресс-службы Абрамченко.

Инцидент произошел в бухте Троица порта Зарубино акватории Японского моря во время выгрузки продукции. Затонуло рыболовное судно "Акванавт", на борту которого находились три человек, один из них - механик - погиб.

В порту Приморья затонуло судно, погиб один человек
В регионах Происшествия ЧП Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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