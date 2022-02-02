Бурятия закупит 12 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

Медорганизации Бурятии дополнительно получат до 12 тысяч экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Правительство республики выделило на это дополнительные три миллиона рублей из регионального бюджета.

Тесты распределят по больницам и поликлиникам, в приоритете будет доставка в северные районы.

- Спрос на лабораторное исследование продолжает увеличиваться. В последние сутки проведено 8506 исследований. Для сравнения, 1 января было 1871, - рассказала министр здравоохранения Евгения Лудупова.

В Бурятии круглосуточно работают восемь лабораторий государственных медорганизаций. Всего там проведено почти два миллиона исследований.