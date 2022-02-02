Бурятия закупит 12 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

Новости

Госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов 04:50
В Приморском океанариуме поселился скат в голубой горошек 04:45
Владивостокские первоклассники из-за COVID-19 раньше уйдут на каникулы 04:34
В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменили школьные занятия 04:19
Попова: Привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным 04:11
Врач Поздняков назвал кашель и потерю обоняния симптомами "стелс-омикрона" 03:50
Глава ковидного госпиталя Шугушев рассказал об особенностях "омикрона" 03:20
Мексика отправит на Луну мини-роботов для исследования грунта 03:17
Более 46 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение второго февраля 02:30
Слуцкий: США сводят переговоры по безопасности к мифу о вторжении на Украину 02:20
Во Франции со 2 февраля отменят ряд коронавирусных ограничений 01:15
"Зенит" в гостях обыграл "Басконию" в Евролиге 01:00
Посол РФ рассказал, какое оружие Лондон поставляет Киеву 00:50
В США ученик погиб в результате стрельбы возле школы 00:40
Премьер-министр Молдавии заразилась COVID-19 00:35
Руководство "ПСЖ" сообщило Почеттино, что летом он покинет клуб 00:14
В США задержан злоумышленник, устроивший стрельбу в колледже 00:10
Небензя: Минские соглашения должны исполняться всем пакетом 01.02.2022
Небензя счел провокацией заседание СБ ООН по Украине 01.02.2022
Названы кожные симптомы, которые могут свидетельствовать об "омикроне" 01.02.2022
Гринвуд повторно арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийства 01.02.2022
Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации 01.02.2022
Постпред РФ в ООН: Россию не надо выставлять стороной Минских соглашений 01.02.2022
Небензя: Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе 01.02.2022
Видео: Трусова и Щербакова заселились в олимпийский отель 01.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 04:33
Рубрика: Общество

Бурятия закупит 12 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

Медорганизации Бурятии дополнительно получат до 12 тысяч экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Правительство республики выделило на это дополнительные три миллиона рублей из регионального бюджета.

В Оренбуржье из-за "омикрона" детей не пустят в кино, бассейны и зоопарки

Тесты распределят по больницам и поликлиникам, в приоритете будет доставка в северные районы.

- Спрос на лабораторное исследование продолжает увеличиваться. В последние сутки проведено 8506 исследований. Для сравнения, 1 января было 1871, - рассказала министр здравоохранения Евгения Лудупова.

В Бурятии круглосуточно работают восемь лабораторий государственных медорганизаций. Всего там проведено почти два миллиона исследований.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Попова: Привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным
Глава ковидного госпиталя Шугушев рассказал об особенностях "омикрона"
Посол РФ рассказал, какое оружие Лондон поставляет Киеву
Россия жестко поставит вопрос в ООН о выполнении Минских соглашений
В Петербурге сотрудники ГИБДД избили девушку-оперативника
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым