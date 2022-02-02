Трутнев назвал срок вступления в силу закона о преференциях на Курилах

Закон о преференциальном режиме для инвесторов на Курильских островах вступит в силу в течение двух месяцев. Об этом на совещании во Владивостоке заявил вице-премьер-полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- На 20 лет инвесторы будут освобождены от обязанности налогоплательщиков вообще, на пять лет устанавливается запрет на любые проверки бизнеса, - цитирует Трутнева РИА Новости.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах, который обеспечит инвесторам ряд преференций.