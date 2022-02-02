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02.02.2022 08:15
Рубрика: Общество

В Бурятии и Забайкалье Сагаалган отпразднуют по "ковидным" правилам

Текст: Дина Непомнящая

Сагаалган, Белый месяц или Новый год по лунному календарю наступил 2 февраля для буддистов. Праздник особенно активно отмечают в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Главы регионов поздравили земляков с его наступлением.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия
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- Дорогие земляки, поздравляю всех, каждую семью с праздником Белого месяца. Желаю здоровья, мира, спокойствия, благополучия и достатка, - пожелал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

- Сагаалган знаменует обновление - начало нового года и нового этапа в нашей жизни. Мы начинаем его со светлых молитв за всех живущих, развеваем свой хии-морин, который возносит к небесам наши желания и помыслы. Покровитель этого года - синий водяной тигр символизирует энергию и стремление. И наша республика на пороге своего столетия движется вперед под девизом этих качеств, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Пользуясь случаем он рассказал о спортивных достижениях жителей республики, развитии культуры, подчеркнул значимость реализации нацпроектов.

Оба руководителя регионов также обратились к жителям и на национальном языке.

Традиции празднования Сагаалгана в последние годы приходится трансформировать под условия пандемии. В этот раз, в связи со сложной эпдемиологической обстановкой, медики также рекомендовали, несмотря на то, что в первые дни нового года принято навещать старших, воздержаться от таких визитов и не подвергать опасности пожилых.

Фото: iStock
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Читинский дацан, чтобы обезопасить людей, решил провести молебны в честь Сагаалгана в прямом эфире в Instagram.

- Просим прихожан воздержаться от посещения молебнов. Все подношения можно сделать из дома, - заявили в пресс-службе дацана.

Идею поддержали и в других дацанах.

Кроме того, из-за роста числа заболевших COVID-19 был отменены традиционные массовые мероприятия, посвященные Белому месяцу.

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