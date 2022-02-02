В Якутии на решение "собачьего вопроса" выделят 100 млн рублей

В 2022 году власти Якутии дополнительно выделят муниципалитетам 100 миллионов рублей на решение проблемы с безнадзорными животными. Об этом рассказал глава региона Айсен Николаев в прямом эфире телеканала "Якутия 24".

Помощь из госбюджета республики получат муниципалитеты, где "собачий вопрос" стоит особенно остро. 30 миллионов рублей предназначено на строительство в районах и городских округах приютов для животных, еще 70 миллионов - на отлов собак.

С 29 декабря 2022 года в столице Якутии действует режим повышенной готовности, который ввели после нападения бродячих собак на горожанку. В городе продолжается усиленный отлов животных.

На сегодняшний день в городском пункте передержки содержится больше тысячи собак. Их выпуск в среду обитания временно прекращен.