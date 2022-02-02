В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменили школьные занятия

Уроки второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского 2 февраля отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Занятия не будут проводить также в учреждениях дополнительного образования, сообщили в мэрии города.

Сейчас край находится под влиянием циклона. По данным ГУ МЧС в акватории Берингова моря ожидаются волны высотой до 10 метров. Объявлено штормовое предупреждение до 4 февраля. В краевой столице мокрый снег и сильный ветер. Идет работа по обеспечению беспрепятственной работы общественного транспорта. Пока все автобусы движутся по расписанию.

"Специализированная техника и бригады ручного труда продолжают производить патрульную расчистку территорий, посыпку песко-соляной смесью", - отмечают в пресс-службе администрации.