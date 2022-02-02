В Приморье прокуратура начала проверку после ЧП с краболовом

Приморская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания после того, как в порту Зарубино ушел под воду краболов "Акванавт", сообщает сайт ведомства.

ЧП произошло 2 февраля в 9-12 по местному времени. По предварительным данным, при выгрузке продукции судно резко накренилось влево и начало тонуть с дифферентом на нос.

На месте находится приморский транспортный прокурор, работают спасательные службы.

"В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям экипажа и ответственных должностных лиц, при выявлении нарушений - принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных", - подчеркивает ведомство.

Как писала "РГ", в аварии один человек погиб, один пострадал.