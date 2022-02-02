В Приморье возбудили дело после ЧП с краболовом

Приморский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 263 УК РФ), сообщает ведомство.

ЧП произошло утром в порту Зарубино. Стоявший у причала краболов при разгрузке накренился, потерял остойчивость и пошел ко дну.

Погиб старший механик. Капитан судна с переохлаждением отправлен в больницу.

На место происшествие выехала следственная группа, работает прокурор, оперативные службы.