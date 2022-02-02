В Приморском океанариуме поселился скат в голубой горошек

В Приморском океанариуме появился новый житель - cинепятнистый скат-хвостокол (Taeniura lymma). Он облает яркой внешностью - большими желтыми глазами и светло-коричневой кожей с голубыми пятнами.

Как отмечает пресс-служба океанариума, это новый для для научно-образовательного комплекса вид. Теперь, вместе с ним, в океанариуме живет 11 видов скатов.

Хищник любит кальмара, гребешок, мидию, креветку и красную рыбу, но отказывается от белой.

Пока скат юный, он будет жить в адаптационном корпусе под присмотром специалистов, а когда подрастет, "переедет" в аквариум большего объема.