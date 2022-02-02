Владивостокские первоклассники из-за COVID-19 раньше уйдут на каникулы

Владивостокские первоклассники в этом году отправятся на весенние каникулы с 7 по 13 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.

Как уточнили в городском управлении образования, недельные каникулы для первоклассников должны были начаться 14 февраля, но из-за роста случаев коронавируса, было приянято решение изменить сроки проведения каникул. Специалисты считают, что это поможет снизить распространение болезни среди детей, которые в этом году только проходят адаптацию к школьному режиму.

Для остальных классов третья четверть продлится до 20 марта, как и предусмотрено учебным планом.