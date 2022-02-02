Автоволонтеры Оренбуржья помогают медикам бороться с ковидом

В Оренбургской и Архангельской областях передали автопарк региональных правительств медикам для доставки к больным. При этом машин все равно не хватает - и на помощь приходят волонтеры.

Для обслуживания больных COVID-19 в условиях беспрецедентного роста обращений к медикам чиновники правительства Оренбуржья передадут врачам не менее 80 служебных автомобилей. Сами же члены кабмина пересядут на личные машины или такси.

В Оренбурге машины в помощь медикам уже выделила и горадминистрация, однако транспорта все равно не хватает. Так, в понедельник часть бригад была вынуждена добираться до пациентов своим ходом. На призыв властей откликнулись и горожане - обслуживать выезды врачам помогают автоволонтеры.

Как рассказал главврач Оренбургской горбольницы им. Пирогова Андрей Карпец, только 31 января кол-центр клиники принял 4600 обращений, оформлено и обслужено 2600 вызовов. Это в 10 раз больше, чем при стабильной эпидемобстановке. Один медработник обслуживает до 50 вызовов в сутки.

- Оренбуржцы активно звонят и предлагают свою помощь. С добровольцами, желающими помочь, мы заключаем устное соглашение, составляем индивидуальный график для каждого. Большое спасибо жителям Оренбурга за то, что они откликнулись на призыв и помогают врачам, - подчеркнул Андрей Карпец.

Автопарк правительства Архангельской области также перешел в распоряжение медиков. Машины с госномерами уже начали использовать для посещения пациентов, которые лечатся от COVID-19 на дому. С 1 февраля более 20 автомобилей из правительственного гаража работают в поликлиниках городов региона.

Архангельская городская поликлиника N1, к примеру, получила пять машин. Как рассказала главврач Анастасия Фомина, транспорт предоставили для выезда на дом к больным.

- Нагрузка на врачей колоссальная. Автомобили определены нами на вызовы как к пациентам, у которых наблюдаются характерные симптомы ОРЗ, так и к тем, у кого уже подтвержден COVID-19 и кому оказывается помощь на дому.

Вместе с тем автомобилей все равно недостаточно и медики просят помощи у волонтеров. Сегодня в волонтерском движении Архангельска "Довези врача - стань автоволонтером" всего 39 добровольцев, по словам его организаторов, нужны дополнительные силы.