Чем интересен новый туристический маршрут "Нео Казань"

В 2021 году туристический поток в Казань достиг уровня 2019-го, допандемийного года.

Туроператоры отмечают, что многие гости приезжают в столицу Татарстана уже не в первый раз и, осмотрев основные достопримечательности, просят показать что-то новое и неизбитое. Так в городе появился туристический маршрут "Нео Казань", который будет интересен и самим жителям мегаполиса.

- На этой экскурсии мы показываем последние тренды нашего города, современные жилые комплексы и общественные пространства, которые во многом отличают Казань от других миллионников России, - говорит Евгения Корнеева, руководитель экскурсионного центра столицы. - Наш город - это не только богатая история, но и движение вперед в современность. Подготавливая маршрут, мы ориентировались на вопросы гостей, которые приезжают к нам не в первый раз.

- Мы часто слышали, что Казань - это современный, бурно развивающийся город, и нам захотелось в этом убедиться. Поэтому и записались на данную экскурсию, - говорит Ярослав Маркелов, предприниматель из Екатеринбурга. - В последнее время по понятным причинам мы много путешествуем по родной стране, и лично мне всегда интересно сравнивать родной город с другими.

Во время первой остановки туристам показали новый жилой комплекс, появившийся на месте Артиллерийского училища. Он был спроектирован таким образом, что здесь одновременно возводились дома, детские сады, школа, магазины и досуговый центр. А скоро появится большой торговый комплекс. Дворы за счет подземных парковок освобождены от машин и отданы под детские площадки и зеленые насаждения.

- Сейчас мы пройдемся вдоль бульвара "Белые цветы". Здесь в прошлом году завершился фестиваль "Культурный код", итогом которого стало появление семи новых муралов на стенах девятиэтажных домов, - рассказывает экскурсовод Данил Абдулхаев. - Художники придерживались тематики романа "Белые цветы" Абдурахмана Абсалямова, который посвящен врачам. История возникновения самого бульвара тоже интересна. Вначале здесь была парковка, и планировалась еще стройка. Но жители выступили против и предложили возвести что-нибудь для удобства горожан. Так появились бульвар и амфитеатр, где летом проводятся разные лекции, где есть фонтан, специальная территория для выгула собак и кафе.

К Национальной библиотеке добирались через новый экстрим-парк "Урам". К слову, оба этих проекта номинированы на всероссийскую премию "Здание года 2022" по версии архитектурного издания ArchDaily. В холле библиотеки туристов заинтересовала кинетическая инсталляция из 287 букв пяти татарских алфавитов - от рунического письма до кириллицы. Буквы поднимаются и опускаются на разную высоту, подсвечиваясь разными цветами. Периодически символы под разным углом складываются в слово "Знание".

И напоследок организаторы подготовили ретросюрприз. Выставочный комплекс Ak Bars Retro Cars открылся в городе прошлой осенью, и даже не все казанцы знают о существовании музея. Здесь представлена самая большая экспозиция ретроавтомобилей из частных коллекций в Татарстане. По ней можно проследить историю развития мирового и отечественного автопрома: от фаэтона американского концерна Excalibur до российского лимузина Aurus Senat. Есть даже настоящий КАМАЗ, победивший на Дакаре в 2020 году. При виде этого разнообразия автомобилей хочется, как в детстве, посидеть за рулем каждого из них. Что строжайше запрещено...

- Однако, если вам уже 18 лет и у вас имеются права, вы можете опробовать симулятор раллийного автомобиля Citroen С4 и прочувствовать всю сложность гоночных трасс, - говорит администратор салона Диана Садретдинова. - Для детей тоже есть развлечение - виртуальные шлемы, которые позволят ощутить себя за рулем гоночного суперкара в формате 360 градусов.

P.S.

Так как Казань динамично развивается, организаторы экскурсии пообещали дополнять маршрут новыми объектами.