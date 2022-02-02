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02.02.2022 10:14
Рубрика: Происшествия

Экс-министр экологии Татарстана получил срок за подстрекательство к убийству

Текст: Олег Корякин

В Казани вынесли приговор бывшему главе Буинского района РТ, экс-министру экологии Татарстана 70-летнему Агляму Садретдинову. Он получил восемь лет колонии строгого режима за подстрекательство к убийству.

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Как установили следствие и суд, в 2003 году, подсудимый, будучи главой Буинского района, подстрекал к убийству местного жителя. Он вызвал неудовольствие чиновника многочисленными жалобами в различные инстанции.

Исполнить заказ за 180 тысяч рублей через посредника взялись члены казанского преступного сообщества "Квартала". Мужчина был застрелен на пороге своего дома в Буинске.

В последствии исполнитель и посредник были арестованы. В 2010 году их приговорили значительным срокам лишения свободы.

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