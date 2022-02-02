Молодежные соседские центры открылись в Нижнем Новгороде

Три соседских центра (СЦ) нового формата начали работать в Нижнем Новгороде. Их главной чертой стала ориентация на молодое поколение и их запросы.

В СЦ на Должанской научат пению и игре на гитаре. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Центры оснащены цифровой техникой, разделены на тематические пространства: коворкинг (где можно учиться и работать), тихая зона, площадка для творчества и мастер-классов, а также место, где можно воспользоваться техническими возможностями СЦ.

Например, для посетителей центра на Должанской улице, 1 уже подготовлен план мероприятий. Здесь на постоянной основе будут проходить поэтические и иные тематические вечера. Как отметила руководитель нижегородского регионального отделения всероссийского общественного движения (НРО ВОД) "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, желание поделиться творческим опытом выразили несколько поэтов и нижегородцев, чья деятельность связана с искусством. Они готовы провести музыкальные мастер-классы, танцевальные баттлы и многое другое.

- Есть идея отойти от привычных мастер-классов по рукоделию и провести, например, обучение игре на гитаре или вокалу, - говорит Мария. - Среди волонтеров много талантливых ребят, которые с удовольствием научат желающих чему-то новому.

Кроме СЦ на Должанской подобные ему центры открылись в Сормовском и Нижегородском районах. Со дня на день начнет работать центр в Советском районе.

- В нашем микрорайоне проживает более 44 тысяч человек, и нам очень не хватало какого-то пространства, где мы могли бы собираться, объединенные разными делами, - рассказывает Маргарита Ширяева, председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) "Верхние Печеры". - На открытии центра мы и увидели, насколько востребованным он будет. Здесь и школьники, и взрослые люди - все нашли себе занятие.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, для СЦ нового формата подбирается помещение площадью не менее ста квадратных метров, в нем делается современный ремонт в едином оформлении, оборудуются зоны для отдыха, работы и творчества. В СЦ на Должанской, например, появилась кухня, потому что у молодых людей есть запрос на кулинарные мастер-классы.

К слову, семь СЦ нового формата планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2022 году. Первые восемь соседских центров появились в городе на базе ТОСов в 2019 году.

Тем временем

Как сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы", нижегородские добровольцы прошли специальное обучение правилам работы в пандемию и сейчас подключились к оказанию помощи пострадавшим от коронавируса. Работу волонтерского штаба #МыВместе координируют Общероссийский народный фронт Нижегородской области, "Волонтеры Победы" и некоторые другие организации.

"Помощь волонтеров сейчас очень важна, мы видим достаточно серьезный рост заболеваемости, - говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В поддержке нуждаются и те, кто вынужден соблюдать самоизоляцию, и организации здравоохранения. Волонтеры доставляют лекарства и продукты питания, помогают медикам. Это не просто реальные дела, но и большая моральная поддержка для наших медицинских работников".

Чтобы стать волонтером, можно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф или обратиться по телефону 8 (831) 410-81-10 и пройти собеседование. Обратиться за помощью к волонтерам Победы можно ежедневно с 9.00 до 21.00 по телефону 8 (831) 410-81-10.