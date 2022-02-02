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02.02.2022 08:55
Рубрика: Общество

Нижегородские ученые изобрели прибор для эффективной диагностики отита

Текст: Мария Волкова
Российская газета - Неделя - Приволжье № 23(8671)
Нижегородские ученые и врачи изобрели прибор, который на порядок повышает эффективность диагностики экссудативного отита. Это заболевание встречается у каждого третьего дошкольника и при отсутствии грамотно подобранного лечения может привести к тугоухости.
Сейчас в учреждениях ПОМЦ ФМБА России применяют экспериментальный образец прибора. Фото: ПОМЦ ФМБА России Сейчас в учреждениях ПОМЦ ФМБА России применяют экспериментальный образец прибора. Фото: ПОМЦ ФМБА России
Сейчас в учреждениях ПОМЦ ФМБА России применяют экспериментальный образец прибора. Фото: ПОМЦ ФМБА России

Заведующий отделением оториноларингологии клинической больницы № 3 и Центром амбулаторной оториноларингологии и сурдологии Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Алексей Новожилов - один из авторов устройства - рассказал "РГ", что работа над самим прибором и над методикой его применения шла в течение нескольких лет. Самым сложным, признается врач, было внедрить уже используемый в других врачебных специальностях метод в оториноларингологию.

Фото: Пресс-служба ЮУрГУ
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- Экссудативный отит диагностировать не так сложно, когда это классический случай. То есть пациент относительно здоров, у него нет сопутствующих патологий, а заболевание возникло впервые. Если у пациента это уже не первое обострение, если есть рубцовые изменения барабанной перепонки или он ранее переносил операции на ухе, то содержимое за барабанной перепонкой не видно. И дополнительные обследования дают лишь косвенную информацию о том, что находится за перепонкой. С помощью одного из самых эффективных методов обнаружения экссудата мы диагностируем просто ограничение подвижности барабанной перепонки. Но оно может быть вызвано различными причинами: это и опухоль, и жидкость, и очаг воспаления. И если прозрачность барабанной перепонки снижена, то мы не можем точно сказать, что там. Этот прибор позволяет именно заглянуть за нее и визуализировать содержимое, - рассказывает Алексей Новожилов.

Прибор представляет собой разработанный в Институте прикладной физики РАН оптический когерентный томограф, снабженный датчиком со специальным микрозондом. Методика неинвазивная и в отличие от различных видов томографии не дает лучевой нагрузки. Ограничений по применению нет, все абсолютно безопасно и может использоваться в амбулаторных условиях.

Если говорить о принципе работы максимально простыми словами, то прибор использует инфракрасный свет, который насквозь просвечивает барабанную перепонку, а затем отражается. Отраженные лучи позволяют визуализировать содержимое за барабанной перепонкой. Эта же методика уже используется, например, в офтальмологии для диагностики глазных болезней. А вот для диагностики лор-заболеваний, утверждают разработчики, принцип использован впервые в России.

Между тем

Сейчас в учреждениях ПОМЦ ФМБА России применяется экспериментальный образец прибора. Врачи признаются, что используют его в своей практике практически ежедневно. Больше года разработчики взаимодействуют с одним из отечественных производителей медицинского оборудования: идет совместная работа над программным обеспечением, эргономикой и дизайном прибора. Авторы надеются, что уже в 2022-м появится устройство, рассчитанное на широкое применение в медицинской практике.

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