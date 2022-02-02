Основатель Вятского оркестра русских народных инструментов отметил юбилей

На сцене Вятской филармонии прошел юбилейный вечер Сергея Федоровича Голушкова - заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина города Кирова, основателя Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина.

- "Музыкант с большой буквы" -так отзываются о маэстро любители музыкального искусства, благодарные слушатели и почитатели оркестра, а также профессионалы - коллеги Сергея Федоровича и его ученики, - подчеркивает Эльвира Магосимьянова, замдиректора филармонии.

В 1982 году по инициативе преподавателя Кировского училища искусств Сергея Голушкова и при поддержке городских властей и общественности в Кирове был создан оркестр русских народных инструментов. Сейчас им руководит заслуженный артист РФ, достойный преемник маэстро - дирижер Александр Чубаров.

Кстати

Сергей Голушков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, почетным знаком "За заслуги перед городом", почетной грамотой Министерства культуры РСФСР, грамотой и медалью Международного союза музыкальных деятелей, дипломом Союза композиторов России.