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02.02.2022 18:08
Рубрика: Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в дерзком ограблении банка в Уфе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии задержали двоих подозреваемых в дерзком разбойном нападении на банк в центре Уфы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Ограбление произошло днем 25 декабря 2021 года. Злоумышленники в масках ворвались в банк с оружием и похитили свыше четырех миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Разбой". В ходе следствия полицейские установили, что предполагаемые налетчики находятся в Ижевске. Оперативники при участии сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков у них нашли деактивированный автомат Калашникова и часть похищенных денег.

Как отметила Ирина Волк, по всей видимости сообщники тщательно готовились к совершению преступления: в ноябре 2021 года приобрели подержанную машину ВАЗ-2110, которую после разбоя бросили в соседнем микрорайоне. По версии следствия, часть средств предполагаемые грабители потратили на покупку автомобилей: один из подозреваемых приобрел LADA Priora для знакомой, а второй Chevrolet Niva для своих родственников. Автомобили изъяты.

- Задержанные доставлены в Уфу для проведения следственных действий. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Ограбления банков

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