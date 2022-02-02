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02.02.2022 09:05
Рубрика: Общество

Ретропоезд "Морозный" привез пассажиров на экскурсию в Борский район

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 23(8671)
Железнодорожный состав из четырех пассажирских вагонов на паровозной тяге доставил жителей и гостей приволжской столицы из Нижнего Новгорода в город Бор. Всю поездку пассажиров развлекали Снегурочка с аниматорами, а каждый участник поездки получил подарок.
Фото: Антон Дерябин/РГ Фото: Антон Дерябин/РГ
Фото: Антон Дерябин/РГ

Красавец паровоз П36 1952 года постройки может набирать скорость до 130 километров в час, его уникальный гудок слышен за много километров. Особенно эффектно смотрится локомотив в клубах пара, которые окутывают его при движении. Такой (теперь уже почти сказочный) паровоз стал приятным дополнением к экскурсии, в которую отправились около сотни туристов, в том числе дети.

Фото: Сергей Михеев
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К слову, поездки в поездах на паровозной тяге набирают все большую популярность в стране, и Нижегородская область здесь не исключение. В прошлом году весьма успешно прошел такой тур в деревню Простоквашино (Тонкинский район), а уже 6 февраля стартует первая тематическая поездка "Паровозик в Ромашково" (Ромашково - деревня неподалеку от Нижнего Новгорода). Планируются также поездки в Семенов и Богородск. Организаторы рассчитывают, что экскурсии "под паровозом" могут быть так же востребованы, как поездки на ретропоезде в карельский горный парк Рускеала.

Одной из изюминок борского маршрута стало посещение местной фабрики мороженого, где гостей провели по цехам и показали мастер-класс по окунанию эскимо на палочке в шоколад.

- Все четко и чисто, а само мороженое - изумительно, - делится впечатлениями нижегородец Анатолий Киселев. - Детям особенно понравился музей боевой славы под открытым небом на площади Победы, нам с женой - храмовый комплекс Сергиевская слобода и натуральный узбекский плов, который мы отведали в настоящей юрте. Кстати, среди туристов, как мы узнали, не только нижегородцы: вот семья из Питера, есть и гости из Удмуртии.

Между тем

Сытых и духовно окормленных пассажиров "Морозного" ждало еще одно культурное мероприятие - поездка в сосновый бор на Моховых горах. Здесь они побродили по местам отдыха Горького и Шаляпина, выучили песню "Дубинушка" из репертуара великого баса и перетягивали канат.

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