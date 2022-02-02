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02.02.2022 10:36
Рубрика: Происшествия

В Башкирии экс-полицейского и его сообщника обвинили во взятке в 22 млн

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

35-летнему бывшему заместителю начальника отдела полиции Уфимского района и 59-летнему уфимцу предъявили окончательное обвинение в мошенничестве и посредничестве при передаче взятки в размере более 22 миллионов рублей. Об этом сообщили в СК по Башкирии.

На Кубани следователя МВД задержали за взятку в 1,5 млн рублей

По версии следствия, осенью 2018 года полицейский узнал о расследовании двух уголовных дел в отношении состоятельного предпринимателя и через своего знакомого сообщил тому, что решить проблему можно за 22,5 миллиона рублей. Якобы эти деньги будут переданы сотрудникам правоохранительных и судебных органов, которые поспособствуют либо полному прекращению уголовного преследования, либо вынесению оправдательного приговора.

Предприниматель согласился и с ноября 2018 года начал частями передавать деньги, отдав в феврале 2021 года всю сумму - более 22 миллионов рублей. При получении очередной взятки обвиняемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по РБ.

Также в ходе следствия выяснилось, что 59-летний обвиняемый выманил у того же предпринимателя 700 тысяч рублей, пообещав решить вопрос с сотрудниками МЧС, которые в ходе проверки производственных помещений предприятия выявили многочисленные нарушения. В действительности обвиняемый не имел возможности и намеревался этого делать, считают следователи.

Экс-полицейского также обвинили в том, что уговорил знакомую внести за его тещу задаток в размере 690 тысяч рублей на аукционе по приобретению нежилого помещения в Уфе, якобы чтобы в дальнейшем вместе с ее сыном вести бизнес. Но после победы в аукционе и покупки помещения, обвиняемый вернул женщине только 300 тысяч рублей.

- Обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях, на время следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество одного из обвиняемых наложен арест, - уточнили в управлении СК.

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