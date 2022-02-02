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02.02.2022 19:49
Рубрика: Власть

В Башкирии расширили программу поддержки сельских тренеров

Текст: Айгуль Камаева ( "Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)
Претендентов на грант в размере 600 тысяч рублей, который с 2020 года начали получать сельские тренеры в Башкирии, станет больше. Теперь на эту выплату смогут рассчитывать спортивные педагоги, работающие в селах и городах с населением до 100 тысяч человек (ранее было ограничение до 50 тысяч человек). Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, программа помогает спортивным педагогам закрепиться на селе.

- Башкортостан был пионером в реализации этого проекта - несколько регионов России запустили подобные программы вслед за нами. Планируем в ближайшее время рассмотреть возможность увеличения выплат, направляемых тренерам - участникам проекта, - подчеркнул руководитель региона.

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По данным Минспорта Башкирии, в 2020 году сертификаты на 600 тысяч рублей получили 34 спортивных педагога, а в 2021 году еще 20. Больше всего грантов выделены тренерам двух отдаленных сельских районов - Абзелиловского и Белорецкого. В первом - десять таких специалистов, во втором - девять. Важный момент: по этой программе выделяются не "живые" деньги, а сертификат, который можно направить только на определенные цели - приобретение жилья или земельного участка, строительство дома, покупку автомобиля либо на обучение.

К примеру, один из первых получателей сертификата 2020 года, тренер по боксу физкультурно-оздоровительного комплекса села Инзер Белорецкого района Ринат Мурзагильдин, приобрел дом, так что вопрос со сменой места жительства у него не стоит.

- Это реальная поддержка, хотя, признаюсь, я все равно не собирался уезжать из родных мест и бросать мальчишек, которых тренирую. Но приятно, что про нас не забывают, - сказал Ринат.

Кстати, после получения гранта каждый тренер обязан отработать на селе не менее пяти лет.

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