В онкодиспансере Удмуртии заработала новая рентгеноперационная

В республиканском клиническом онкологическом диспансере (РКОД) Удмуртии заработала рентгенологическая операционная. Первая и пока единственная для онкослужбы региона, она оборудована техникой, позволяющей врачам видеть все, что раньше было скрыто от глаз.

Стандартного белого халата медикам, работающим в этой операционной, недостаточно. Нужны специальные защитные фартуки, поскольку здесь установлено рентгенологическое оборудование. Аппарат С-дуга с функцией ангиографии (от греческого angeion "сосуд" + graph "писать, изображать". - Прим. ред.) в РКОДе появился всего месяц назад. Но врачи приобретение уже оценили - оно позволяет увидеть даже самые мелкие сосуды человеческого организма, да и опухоль теперь точно не спрячется. Техника стоимостью больше 20 миллионов рублей "пришла" в больницу по национальному проекту "Здравоохранение".

-Теперь мы сможем спасать пациентов со злокачественными новообразованиями печени, поджелудочной железы и желчевыводящих протоков. Среди онкологов эта локализация опухолей считается одной из самых сложных, - поясняет заместитель главного врача РКОД Ринат Тарасов.

Чтобы установить аппарат, пришлось провести капитальный ремонт - сделать рентгенозащитными двери и стены. А еще отправить сотрудников клиники на обучение. Хирург Александр Алипа стажировался в федеральных центрах, а теперь работает в родном городе на новом оборудовании. О преимуществах техники он рассказывает во время подготовки к операции - чтобы не терять драгоценное время (для онкологов оно один из самых важных ресурсов). На операционном столе - экстренный пациент. Женщина поступила в больницу с высокой температурой, гнойным воспалением пораженной опухолью поджелудочной железы и так называемой механической желтухой.

- Что такое механическая желтуха? Это закупорка желчевыводящих путей. Нам нужно срочно их очистить, - поясняет хирург. - Это тонкая работа - толщина протоков всего несколько миллиметров.

Во время операции врачи вводят в протоки специальное контрастное вещество, затем изображение проецируется на экран монитора. Теперь онкологи видят все.

Фото: пресс-служба минздрава Удмуртии

- Без этой аппаратуры такую операцию невозможно выполнить, потому что желчевыводящие пути не видны невооруженным глазом. Есть методы визуализации УЗИ, компьютерная томография, но они не позволяют проводить тот объем вмешательств, который необходим в данной ситуации, - продолжает Александр Алипа уже после процедуры.

А еще С-дуга позволяет при небольшой дозе облучения для врача и пациента проводить все необходимые процедуры без разрезов на теле - необходим лишь небольшой прокол. А значит, потом можно почти сразу приступить к специальной противоопухолевой терапии. И снова речь заходит о времени - чем раньше начать лечение, тем больше шансов на выздоровление!

Сейчас, как правило, такие экстренные пациенты попадают в дежурные отделения хирургических стационаров, а там о подобном оборудовании пока могут только мечтать, поясняют врачи. Онкоцентр готов взять эту нагрузку на себя, заявляют в клинике. И очень рассчитывают на дальнейшее обновление медицинского технопарка, необходимого для спасения жизней.

Кстати

Есть такое понятие, как "тяжелая" медицинская техника - она действительно тяжелая, внушительная по весу, габаритам, по объему выполняемых задач, по квалификации персонала, который с ней работает. "Рентген-операционная - как раз такая. Будет и новая, - рассказывает главный врач РКОД Степан Ронзин. - В этом году должны появиться как минимум одиннадцать единиц современного, в том числе "тяжелого", оборудования". Врачи уже ждут рентгенодиагностический комплекс, цифровой маммограф и мультиспиральный компьютерный томограф.