В Саратове глыбы льда с крыш травмировали трех женщин

В среду в Саратове 58-летняя прохожая получила травмы из-за падения с крыши дома ледяной глыбы. Несчастный случай произошел на улице Провиантской в Октябрьском районе города. Пострадавшую госпитализировали. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

- Следователи выясняют обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе областного управления СК.

За последние три дня это уже третий случай, когда жительницы Саратова оказываются жертвами не очищенных от снега крыш. Накануне днем 22-летняя девушка угодила под снежную лавину, скатившуюся с дома на улице Мичурина в Волжском районе города. Пострадавшая также попала в больницу. А в понедельник вечером во Фрунзенском районе с закрытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована 36-летняя горожанка. Женщина пострадала в результате схода снежной массы с крыши многоэтажного дома на улице Шелковичной.

Правоохранители обещают дать правовую оценку бездействию должностных лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасадов и крыш жилых домов.