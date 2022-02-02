В Саратове медсестру заподозрили в подделке данных о вакцинации

В Саратове в отношении медсестры районной поликлиники возбудили уголовное дело по факту внесения ложных сведений о вакцинации.

Как сообщило областное управление СК, по версии следствия летом прошлого года медсестра за плату внесла ложные данные о якобы сделанных прививках от СOVID-19 в медицинские документы двоих пациентов.

Незаконные действия медработницы выявили полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Саратова.

Правоохранители возбудили уголовное дело сразу по трем статья УК РФ: помимо подделки официального документа, женщину также подозревают в искажении информации, создающей опасность для жизни и здоровья людей (статья 237), а также в создании компьютерной информации для неправомерного воздействия (статья 274.1).