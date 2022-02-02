В Саратове пенсионерку осудили за неубранный от снега и льда балкон

В регионе к уголовной ответственности стали привлекать собственников жилья за ненадлежащее содержание застекленных балконов. А коммунальные организации, обслуживающие такие дома, как и государственные и муниципальные органы, которые должны контролировать состояние жилфонда, оказываются вроде бы и ни при чем.

Пешеходам опасность может угрожать как с земли, так и с "неба". К гололеду добавляются сосульки и снег на крышах. Фото: Владимир Янченко/РГ

Опасность во дворе

В Саратове суд вынес приговор по делу о гибели во дворе дома на улице Азина в январе прошлого года 12-летнего подростка. Когда мальчик шел со своим товарищем к детской площадке мимо пятиэтажного дома, на него обрушилась ледяная глыба. Один из детей умер на месте, его товарищ, который шел рядом, не пострадал. Правоохранители привлекли к уголовной ответственности хозяйку квартиры на пятом этаже этого дома. По версии следствия, наледь сошла с козырька навеса, который собственница установила на своем балконе. Суд признал 72-летнюю пенсионерку виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Судья удовлетворил гражданский иск в пользу родных ребенка.

В Саратове за последние годы это не первый случай, когда к ответственности за гибель человека из-за падения льда привлекают собственника жилья в многоквартирном доме. Например, в конце февраля 2019 года от удара ледяной глыбы погибла 61-летняя женщина, когда она проходила по двору пятиэтажного дома на улице Емлютина во Фрунзенском районе города. За причинение смерти по неосторожности суд осудил хозяйку квартиры на пятом этаже дома. Собственнице балкона, с которого, как решило следствие, упала наледь, назначили год исправительных работ. С хозяйки также взыскали гражданский иск в 500 тысяч рублей.

В Саратове ремонта требует 2600 балконов. По закону их можно было бы починить за счет средств на капремонт

С правовой точки зрения

В Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных правительством РФ в 2006 году, указывается, что плита балкона и внешняя стена относятся к общему имуществу дома, а перила, ограждающие балкон, являются собственностью хозяина квартиры. Кроме того, Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными в 2003 году, не допускается самовольная установка "козырьков, эркеров, балконов, лоджий и застройка межбалконного пространства".

Остекление балконов, по мнению судов, является перепланировкой жилого помещения. В соответствии с Жилищным кодексом для таких работ необходимо согласование с органами местного самоуправления.

Суды из этого делают вывод, что установленные без согласования с местными властями навесы над балконами не являются общедомовым имуществом и не должны обслуживаться управляющими организациями, а значит, ответственность за их содержание несут хозяева квартир.

В областной Государственной жилищной инспекции рассказали, что с управляющими организациями они проводят разъяснительную работу о необходимости расчистки таких балконов. Информация размещается на официальном сайте и в пабликах.

- Собственники самовольно установленных балконных козырьков (не предусмотренных проектом при строительстве дома) обязаны следить за их состоянием. А организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, должны проинформировать собственников о необходимости их очистки от снега и льда, - объясняет пресс-секретарь жилищной инспекции Наталья Жукова.

Как считают в инспекции, жильцы могут самостоятельно, вместе с соседями или по договоренности с УК нанять альпинистов, которые выполняют работы на высоте, для очистки козырьков балконов.

В свою очередь управляющие организации обязаны проводить обход - обследование своих домов и рейдовые осмотры. За ненадлежащее управление жилыми домами также предусмотрена ответственность.

А как на самом деле

По словам адвоката Антона Скибы, который защищал жительницу Заводского района в суде, балкон в квартире был остеклен задолго до того, как ее купила пенсионерка. Женщина не знала о своей обязанности очищать крышу балкона от снега, а сотрудники управляющей организации ее об этом не проинформировали.

Предписание об очистке крыши балкона собственницей было издано управляющей организацией и вывешено на дверь подъезда только на следующий день после гибели ребенка.

Как считает защитник, с одной стороны, сейчас в нормативных документах подробно расписано, даже какой формы должны быть сугробы во дворах, с другой - повсеместно эти требования не выполняются.

Дом, где произошла трагедия, обслуживается подрядной организацией, которую наняла управляющая компания.

- В суде мы так и не смогли выяснить, кто из работников должен был следить за состоянием крыши дома, информировать жильцов и контролировать работы. Никто из опрошенных в суде коммунальщиков не смог этого объяснить, только ссылались на руководителя организации, который был на больничном, - рассказал адвокат.

Имеешь - отвечай

Как считает депутат городской Думы Саратова Виктор Марков, вынесенное судами наказание хозяевам балконов не является чрезмерно суровым, в то же время оно может стать уроком для других граждан.

- Собственник отвечает за свое имущество. Мы долго не могли добиться, чтобы в центре города коммунальные службы очищали крышу одного из домов. В конце концов сошедшим льдом там убило прохожего. После того как осудили руководителя управляющей организации, крышу начали чистить, - рассказал депутат.

На муниципальном уровне проблема с расчисткой переоборудованных балконов в пятиэтажках обсуждалась не единожды. Как объясняли в мэрии, собственники вправе включить очистку балконов от снега в перечень услуг управляющей организации, однако для этого придется повысить тариф на содержание жилья, в том числе и для тех, у кого таких балконов нет. Видимо, в связи с этим подобных прецедентов не было. Два года назад на заседании городской Общественной палаты прозвучало предложение отнести крыши всех переоборудованных балконов к местам общего пользования. Но хода эта инициатива также не получила.

Между тем проблема не сводится только к сосулькам, которые угрожают прохожим зимой. Во многих домах сами балконы в аварийном состоянии. Три года назад в Энгельсе местный житель, пытавшийся убедить работников коммунальной организации в необходимости отремонтировать балкон, стал у них на глазах раскачивать перила - ограждение оторвалось и мужчина разбился насмерть. В Саратове, по данным мэрии, ремонта требует 2600 балконов. По закону эти работы можно выполнить за счет средств на капремонт домов.

Начали считать сосульки

В местном отделении Общероссийского народного фронта считают: чтобы не происходили подобные трагические случаи, в изменении нуждается и нормативная база, и практическая деятельность местной власти, а проблема касается не только Саратовской области.

- В старой части города балконы и выступающие части домов выходят на тротуары, по которым ходят люди. Понятно, что зачастую собственники таких квартир - пенсионеры, которые физически не могут сами расчистить кровли своих балконов, - говорит председатель исполкома ОНФ Сергей Шаров. - Да, по закону коммунальщики не обязаны очищать козырек балкона, но зайти к человеку, предупредить его они должны. Необходимо активизировать и надзор за управляющими организациями. Сотрудники муниципальных органов, Госжилинспекции также должны совершать обходы на предмет сосулек. Как они и стали делать в этом году после требования главы правительства Романа Бусаргина. Но в целом проблема, к большому сожалению, никуда не исчезла.

Говорить, что все произошло случайно и только собственник виноват - неправомерно, ответственность должны нести за неисполнение своих обязанностей и должностные лица, если это не единичный случай, а серия. Пока такого не будет, ситуация не изменится.

В ОНФ предлагают более четко определить сферу ответственности управляющих организаций и надзорных органов, проработать вопросы порядка уборки снега с балконов и оплаты за нее. Кроме того, в изменении нуждается нормативное регулирование и при строительстве новых домов. Проектная документация должна разрабатываться таким образом, чтобы не допускать возможность падения снега с крыш, козырьков и сплит-систем. А пешеходные дорожки следует планировать в безопасных зонах.

Сколько должно погибнуть?

Мама погибшего мальчика Екатерина Дроздова разместила в соцсетях видеообращение.

"Люди, дети гибнут из-за бездействия муниципальных служб и жилищной инспекции, которые не следят за состоянием крыш после снегопадов, не добиваются демонтажа незаконно установленных конструкций на балконах. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы ситуация изменилась?" - спрашивает она.