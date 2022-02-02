В школах Перми приостановят очное обучение с 3 по 9 февраля

По предписанию главного государственного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева, для предотвращения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Перми будет на неделю приостановлена деятельность в школах и организациях дополнительного образования. Кроме того, в краевой столице будет приостановлено проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных и спортивных мероприятий.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Пермского края, по рекомендации главного государственного врача Прикамья, учащиеся школ Перми будут обеспечены образовательными программами с применением электронных и дистанционных технологий. По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, в сложившихся условиях администрации Перми и городскому департаменту образования необходимо организовать поддержку домашнего обучения школьников и открыть соответствующие ресурсы.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в Перми с 24 по 30 января было зарегистрировано 22 745 случаев ОРВИ и гриппа, темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе среди совокупного населения составляет 47,4 процента, эпидемиологический порог превышен на 103,7 процента.