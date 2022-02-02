В Уфе благодаря ультрамарафону особенным детям подарили велосипеды

32-летняя фотограф, мастер спорта по спортивному туризму Гульназ Сакулина уже давно планировала принять участие в ультрамарафоне вокруг столицы Башкирии. Но окончательно решение созрело после того, как она узнала об "Уфимском ожерелье", объединившем все районы города в единый кольцевой пешеходный маршрут. До Гульназ по этому треку марафонцы еще не стартовали, только велосипедисты, - слишком он длинный и сложный.

- Все получилось случайно: мне рассказали про новый маршрут, а потом состоялся разговор с директором центра "Ломая барьеры", во время которого пришла идея собрать деньги на покупку велосипедов детям с ДЦП. Не обычные, конечно, а специальные, чтобы они могли на них кататься, как все. Такие изготавливают в Республике Хакасия. Они очень дорогие, а у родителей особенных ребят каждая копейка на счету, им сложно осилить еще и велотранспорт, хотя он может помочь в реабилитации. Для меня это особенно символично: однажды велосипед открыл мне мир, - вспоминает Гульназ.

Больше всего молодую женщину тронуло, когда на набережную, где был намечен старт ультрамарафона, ранним утром пришли родители и двое ребятишек. Именно для них планировалось собрать деньги. Их слова поддержки помогли Гульназ настроиться на предстоящий забег, который длился семь часов 39 минут. Спортсменка не стремилась к рекордам, однако с учетом светофоров пробегала в среднем один километр за 6 минут 15 секунд. Она успевала при этом снимать свой маршрут на камеру телефона и вела трансляцию в Инстаграм, привлекая внимание к сбору средств. То есть пока Гульназ бежала, неравнодушные люди отправляли деньги на указанный счет.

- Ничего сверхъестественного в ультрамарафоне нет, на морозе только ноги "дубеют". Каждый при желании может пробежать при правильной физической подготовке. Нужно развивать свою опорно-двигательную систему, и со временем все получится, - считает Гульназ.

Кстати, родители детей, для которых шел сбор средств, уже заинтересовались бегом и хотят попробовать себя в этом виде спорта.

- Мы были просто счастливы, что все получилось! А как радовались дети! Они тут же сели на свои велосипеды и отказывались слезать. Гульназ обещала нам организовать весной велопрогулку по Уфе, - делятся родители.

Как отметила член общественной палаты Башкирии, директор центра "Ломая барьеры" Алина Хабирова, во время благотворительного забега планировалось собрать 108 тысяч рублей, а в итоге поступило в два раза больше.

- Пожертвования сделали 214 неравнодушных людей и ООО "Жилстройинвест". Это отличный пример, когда объединяются усилия общества, бизнеса и власти в решении социальных проблем детей с ограниченными возможностями, - подчеркнула общественница.

Справка "РГ"

"Уфимское ожерелье" - это кольцевой маршрут, который пролегает по всему Уфимскому полуострову и соединяет между собой восемь внутрирайонных маршрутов (бусин). Часть пути проходит через лес, асфальтовая дорога сменяется на грунтовую и даже на мостовую. Общая протяженность более 70 километров. Маршрут был разработан в рамках одноименного проекта при поддержке Центра местной активности.

Цифра

213,5 тысячи рублей собрали в рамках благотворительного ультрамарафона на покупку велосипедов.