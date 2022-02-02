Выставка в Кирове представила вятское учительство XIX - XX веков

В музее Александра Грина (филиал Кировского областного краеведческого музея, КОКМ) работает выставка, посвященная вятскому учительству конца XIX - начала XX веков. Всего на ней представлено более 80 экспонатов как из фондов КОКМ, так и музеев Нолинска и Уржума, причем практически все из них - подлинники.

- Экспонаты помогут представить собирательный образ учителя тех лет, его историко-культурный и бытовой портрет. Посетители увидят, как выглядели наставники школьников, как одевались, каковы были условия их работы. К примеру, у педагогического состава гимназий и училищ существовала единая форма одежды, а чтобы занять должность домашнего учителя, приносилось "клятвенное обещание", - рассказывает сотрудник музея Надежда Пономарева.

Современным детям будет интересно увидеть школьные принадлежности и приборы, которыми пользовались учителя для разъяснения учебного материала: столетние динамометр, манометр, амперметр, гониометр... А вот и астролябия - инструмент, служивший для измерения горизонтальных углов и определения широты и долготы небесных тел. Основан на принципе стереографической проекции.

В этом же зале представлены фотопортреты учителей, директоров гимназий Вятской губернии. Среди них - Иван Степанович Деренков, учитель Александра Грина. В стеклянных витринах выложены пуговицы начала ХХ века, запонки, зажимы для галстуков, которые использовали в своей одежде учителя. Какие же франты были мужчины!

В другом зале воссоздан уголок класса по рукоделию, где размещены образцы вышивки, вязания, созданные руками учителей и учениц. Уроки домоводства были в ту пору обязательны. Здесь же в витринах - учебники, которые хочется достать, почувствовать запах прошлого века, ощутить эпоху и полистать страницы... Но нельзя.

Контакты

Музей Александра Грина: Киров, ул. Володарского, 44. Тел. (8332) 35-07-87.