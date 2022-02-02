Как самому составить генеалогическое древо

Многие хотели бы выяснить, кем были их предки, как они оказались в Сибири. Но с чего начать, куда обращаться? Новосибирский историк, культуролог Анна Динельт рассказала о своем опыте составления генеалогического древа и поиска прапрабабушек.

Анна Динельт: Если ты не забываешь своих предков, то и тебя не забудут тоже. Фото: Предоставлено Анной Динельт

Анна, чем объяснить, что сейчас многие начали искать своих предков?

Анна Динельт: Прежде всего развитием технологий. Появилось очень много интернет-ресурсов, способствующих поиску родственников. Например, "Всероссийское генеалогическое древо". Там есть специалисты, у которых можно попросить совета.

Что касается интереса, то история России - это постоянные перемены, перелом - революция, когда люди отказывались от своего происхождения по своей воле или "так надо было", чтобы выжить. Потрясения привели к потере родственных нитей. ХХ век - это часто большой пробел в истории семьи. В советское время о многом нельзя было говорить. Не у всех старшее поколение любит рассказывать о войне, о свой юности.

Вы, наверное, думаете: ой, это так скучно, надо в архивах сидеть. Отнюдь. Вы можете представить себя детективом и начать расследование происхождения своей семьи. Вам потребуются знания психологии, где-то нужно реконструировать родословные линии, ведь о чем-то можно только догадываться. Мне интересно, как складывались отношения между мужчинами и женщинами на фоне исторических событий. Вы задумывались над тем, что мы - сейчас живущие женщины - всего лишь третье работающее поколение? До начала ХХ век женщина - жена, мать, хозяйка и все.

Как вообще возникло желание узнать все о своих предках?

Анна Динельт: Интерес к истории, культуре, к прошлому страны и ее людей у меня был давно. Мне близка фраза историка Марка Блока о том, что история - это жизнь людей во времени. Нигде лучше ты не можешь узнать про людей во времени, как в своем роду. Это первый момент.

Второй: в семье было много легенд и даже тайн, которые меня интересовали. Например, героическое прошлое моей прабабушки, ее спортивные и любовные успехи. Также у нас хранится очень большой, но не систематизированный фотоархив.

Но есть и третий момент. Фамилия Динельт - особенная, она выделяла меня среди одноклассников. Если мы спросим русских немцев моего поколения, сталкивались ли они с тем, что сегодня называется "буллинг", многие ответят, что да. Вот и мне доставалось, в школе дразнили. Когда я спрашивала папу, откуда моя фамилия, он мне ничего не мог сказать. Какие немцы, откуда они, чем занимались? Ноль информации. Мне известно, что папа в свое время хотел менять фамилию, потому что у него из-за нее были проблемы. Мой дед говорил, что "не будет учить язык врага". Мой прадед пошел добровольцем на фронт, а его вернули в Трудармию по причине "признаков немецкой фамилии".

В семье это была тайной. И мне было важно ее раскрыть, возможно, чтобы лучше понять себя. На это ушло пять лет.

Георгиевский крест на груди прадеда может помочь найти информацию в архиве наградных документов. Фото: Предоставлено Анной Динельт

С чего начинать поиски?

Анна Динельт: Самое лучшее, что человек может сделать, это начать опросы ближайших родственников. Вы удивитесь, насколько по-разному братья и сестры видят историю своей семьи.

Следующий шаг - запрос в архивы. Для этого нужна информация: где и когда родился ваш предок. Благодаря цифровизации многие архивы доступны онлайн, это облегчает задачу.

Архивы работают по письменному запросу, на который они обязаны ответить в течение тридцати дней. Чаще всего на сайте ведомства есть форма и желательно указать в ней всю информацию, которой вы обладаете. Это облегчит поиск. Обязательно сообщите, что вы ведете генеалогическое исследование, что у вас есть интерес к прадеду, который родился, допустим, в 1855 году в селе Красное.

В архивах хранятся данные о рождении, свадьбе, кончине. В дореволюционных метрических данных указывают, кто были родители, причем расписано все - что это унтер-офицер Псковского полка, указаны восприемники, то есть крестники. Есть книги дворянства по отдельным губерниям, книги с указанием купцов и мещан. Иногда всплывает информация о каких-то тяжбах или историях, где человек фигурирует в качестве истца или ответчика. Например, не поделили землю, и документ об этом также можно найти на сайте архива. Запрос в архив платный, везде по-разному, но примерная стоимость - рублей пятьсот.

Чтобы самому не сидеть в архиве, есть услуга, когда с запросом работает архивариус. Это значительная помощь. Метрические книги систематизированы, например, по названиям церквей. А сколько церквей в большом городе?

Значительно облегчили поиск ресурсы, связанные с Великой Отечественной войной. Есть сайт "Подвиг народа", там можно проследить путь героя. По наградным документам также можно найти человека.

Хорошо, если сохранились фотографии. Недавно в соцсетях я разместила фотографию своего прадеда, у него на груди красуется Георгиевский крест. На меня вышел человек, который спросил: "Вы запрашивали информацию по кресту?" Я тут же сделала запрос в Российский государственный военно-исторический архив.

Что самое удивительное для себя вы нашли?

Анна Динельт: Я раскопала, что мои немецкие предки были дворянами. После пяти лет поисков и даже непонимания, в каком регионе и что искать, я подготовила запрос в МВД, поскольку мой прадед был переселен в Кемеровскую область. Запрос в МВД - всегда сложно. Чтобы получить информацию о прадеде, мне потребовалось три нотариально заверенных свидетельства о рождении, нужно было доказать, что я прихожусь ему правнучкой.

Пройдя этот путь, я получила дело на тридцати листах. И узнала, что мой прадед Михаил Карлович Динельт пошел на фронт, сказав, что здесь его Родина, и он будет ее защищать. Михаил отказался от родни в Германии, всячески старался скрыть свое немецкое происхождение, и не только его. Семья Динельт была дворянской. Михаил родился в Туле, в поместье деда Людвига Динельта, который был потомственным дворянином. Я нашла немецкие метрики 1865 года, когда он въехал на территорию Российской империи из Пруссии, и он числится там как угледобытчик. Значит, титул ему дали уже в России. Было у него и поместье в Тульской губернии, земли которого он частично продал для строительства железной дороги.

Известно, что в тульское имение князей Бобринских, внебрачных детей императрицы Екатерины II и ее фаворита Григория Орлова, массово завозили немцев, скорее всего, для работы на открывшихся угольных месторождениях. Возможно, так мой предок из Германии прибыл в Россию.

А затем семья деда оказалась в известных своими угольными шахтами Осинниках Кемеровской области. Туда их сослали из Азербайджана. Когда моему деду исполнилось шестнадцать-семнадцать лет, он бежал из Осинников в Новосибирск. Здесь учился и стоял у истоков телефонизации города.

Чтобы тебя не забыли

Анна Динельт: Говорят, если ты не забываешь своих предков, то и тебя не забудут тоже. Это доказывает история сестры прабабушки. С одной стороны - печальная, с другой - очень светлая.

Их было две сестры - Прасковья и Мария. Прасковья, моя прабабушка, вышла замуж, у нее было трое детей. А Мария так и не вышла замуж, потому что хромала, а в то время было мало шансов найти мужа женщине с физическими увечьями. Но история распорядилась так, что моя прабабушка умерла в 24 года. Самому младшему из ее детей тогда было полтора года. Мария заменила им мать. Она умерла более шестидесяти лет назад, но в нашей семье до сих пор говорят ей "спасибо". Свет от человека может идти очень долго, даже если он не оставил после себя потомков.

Где искать?

Государственный архив Новосибирской области: тел.: (383) 223-53-01, 238-61-30, эл. адрес: ganso@nso.ru, сайт: https://archive.nso.ru;

Портал "Архивы России": https://rusarchives.ru;

Всероссийское генеалогическое древо: https://moe-nasledie.ru.