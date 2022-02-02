Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю возросло в два раза

В последнее время фиксируется рост числа пациентов с коронавирусом, которые находятся под наблюдением врачей. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

За последнюю неделю число амбулаторных пациентов возросло в два раза, уточнил он. Их доля среди всех пациентов с коронавирусом - 92%. Наиболее высок этот показатель в республиках Алтай, Тыва, Хакасия, а также в Оренбургской области.

Из-за такой тенденции в Минздраве проработали вопрос с дополнительным обучением медработников.

В связи с быстрым ростом амбулаторных пациентов придется вносить изменения в программу ОМС, не исключил Мурашко. Он пояснил, что имеет в виду временную приостановку плановой медпомощи, но с сохранением жизненно важных направлений. Выбор будет делаться в пользу дистанционной помощи. Но неотложка будет в полном объеме.

Таким образом, нагрузка на медиков первичного звена беспрецедентна. Поэтому для работы с пациентами привлекаются студенты, уточнил министр.